Numerose associazioni e società sportive con tecnici, istruttori e professionisti di categoria al convegno organizzato dall’ente di promozione sportiva Msp Toscana

PISTOIA. Si è svolto ieri 19 Ottobre 2023 presso la Sala della Provincia di Pistoia il Convegno Informativo dal titolo Sopravvivere alla Riforma dello Sport, evento organizzato da MSP Toscana e rivolto ad associazioni e società sportive, tecnici, istruttori, e professionisti di categoria.

Un successo enorme di partecipazione che l’ente di promozione sportiva riconosciuto dal Coni, già a dicembre, prima che il decreto divenisse attuativo, si era occupato di affrontare attraverso un primo appuntamento dedicato ad alcune questioni.

Questa volta, dopo i consueti saluti istituzionali di Fabio Pientini Presidente di MSP e la presentazione del neonato Centro Servizi MSP Toscana, di cui è parte integrante Irene Pagnini, responsabile Comunicazione MSP, anche lei fra i relatori del convegno, è stata fornita ai presenti una guida pratica di sopravvivenza con riferimento alle nuove norme e alla loro applicazione.

Di questo si è occupato Cristiano Anzilotti, Dottore Commercialista esperto in fiscalità sportiva, che ha illustrato in modo pratico e concreto le novità e come affrontarle: “Il titolo del nostro incontro Sopravvivere alla Riforma dello Sport fa riferimento al primo sentimento che coglie ASD e SSD dopo la lettura delle norme. Auspico che il prossimo incontro si possa intitolare Crescere Correre e svilupparsi grazie alla Riforma dello Sport sport la cui applicazione dovrà essere volano per ottenere questo risultato!”.

Il Convegno si è avvalso della collaborazione di Mia’s Communication e Mitra consulting.

L’iniziativa, in media partnership con UAU Magazine ha visto il supporto di Farmacia Scorcelletti Gelateria Bibot e Slow coffee Pistoia

[irene pagnini]