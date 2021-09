CROCE D’ORO. LAVORI AL CENTRALINO: ECCO I NUMERI PROVVISORI

Nella giornata di domani per mettersi in contatto con i servizi di trasporto sociale, funebri e informativi non sarà accessibile il centralino

PRATO. La Croce d’Oro di Prato va verso il rinnovamento tecnologico e si doterà di un nuovo centralino telefonico. L’aggiornamento dei sistemi richiederà interventi tecnici sia per il cablaggio che per portare le linee in tutti gli uffici di via Niccoli.

Un percorso che parte da domani, giovedì 23 settembre, e che si completerà entro la fine dell’anno.

La scelta della Croce d’Oro di Prato, proprio per ridurre al minimo i disagi per la cittadinanza, è stata quella di diluire in più settimane i vari interventi. Il primo si terrà nella giornata di domani e porterà dalle 8 fino al termine dei lavori (entro comunque la serata) a disattivare il tradizionale numero 0574/26100.

Per consentire all’utenza di mettersi in contatto con la Croce d’Oro di Prato, solo per la giornata di domani, sono state istituite tre linee provvisorie: 380/2035318 per la richiesta di informazioni, 331/6065691 per i servizi in calendario per domani o per quelli di venerdì, e infine il 335/6320439 per le onoranze funebri. A partire al massimo da venerdì mattina tornerà in funzione il classico 0574/26100.

“Il rinnovamento tecnologico è indispensabile – spiegano dall’associazione di via Niccoli —, per garantire servizi sempre migliori e più vicini alle esigenze della cittadinanza”.

[de biase — croce d’oro prato]