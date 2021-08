CROCE D’ORO PRATO, APPROVATO IL BILANCIO 2020

L’associazione pratese ha ridotto del 62% le perdite rispetto all’anno precedente e per il 2021 prevede di raggiungere un sostanziale pareggio tra entrate e uscite

PRATO. La Croce d’Oro di Prato viaggia a rapide tappe verso il pareggio di bilancio. L’associazione di via Niccoli ha chiuso l’esercizio finanziario 2020 (approvato all’unanimità) riducendo del 62% le perdite rispetto all’anno precedente. E adesso per il 2021 ha una previsione di andare verso un sostanziale pareggio fra le entrate e le uscite.

Tutto merito di un accurato e responsabile lavoro di controllo delle spese sostenute dall’associazione. E pure dei risultati positivi raggiunti dal settore delle onoranze funebri (anche grazie alla collaborazione e alla professionalità della ditta Ciarnese, con cui è stata rinnovata la partnership).

La dirigenza della Croce d’Oro nell’esprimere “soddisfazione” per i risultati ottenuti con l’approvazione del bilancio 2020, “ringrazia tutti i dipendenti e i volontari per l’attività svolta e la disponibilità mostrata verso l’associazione”.

Ricordiamo che in via Niccoli oltre all’emergenza medica, vengono pure svolti servizi sociali, di trasporto, al cittadino, supporto di protezione civile e in collaborazione con l’Anpas si sta gestendo l’hub vaccinale del Pellegrinaio Novo.

“I risultati raggiunti in bilancio ci danno ancora più carica ad andare avanti sempre con maggiore convinzione per il bene dell’associazione – commentano il presidente e il vice della Croce d’Oro di Prato, Alessandro Coveri e Paolo Moscardi —. La previsione per il 2021 è quella di arrivare a un sostanziale pareggio di bilancio, se non addirittura di chiudere con un piccolo utile. Adesso, contando pure sempre sul sostegno della cittadinanza, vorremmo riuscire ad andare avanti con l’acquisto di nuovi mezzi”.

Ricordiamo, a tal proposito, che va avanti la raccolta fondi aperta alla cittadinanza, alle imprese e alle associazioni, per l’acquisto di una nuova ambulanza da intitolare alla memoria di due storici dipendenti/volontari dell’associazione: Alessandro Donati e Andrea Cati, scomparsi durante la pandemia.

Il conto corrente dedicato è aperto al Banco Bpm. Questo l’Iban per le donazioni: IT91 N 05034 21566 0000 0000 1706, con la causale ‘Acquisto ambulanza Croce d’Oro’.

[de biase – croce d’oro prato]