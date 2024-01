CROLLO AL CONVENTO DI GIACCHERINO DURANTE UN RICEVIMENTO DI NOZZE, CI SONO CINQUE FERITI GRAVI

Altri 35 persone sono ricoverate in codice giallo e verde. In azione la macchina dei soccorsi

PISTOIA. Una drammatica serata durante un matrimonio al Convento di Giaccherino. All'improvviso una porzione dell'edificio è crollata nell'ambiente dove si stava svolgendo il ricevimento delle nozze e diverse persone che si trovavano al primo piano dell'edificio si sono viste aprirsi il pavimento finendo nel piano sottostante.

Immediate le operazioni di soccorso.

“Al momento — ha fatto sapere il sindaco Alessandro Tomasi in un post su facebook — risultano 5 le persone trasportate in codice rosso al Pronto Soccorso. Dieci in giallo e circa 25 in codice verde.

Tutta la macchina dei soccorsi è in azione”

ore 23,20 Scrive il Presidente della Regione Eugenio Giani: “Poteva essere una terribile tragedia quella di stasera a Giaccherino, Pistoia. Ringrazio davvero di cuore ciascuno dei soccorritori e sanitari coinvolti in questa maxiemergenza, la tempestività dei soccorsi e il grande lavoro di squadra dei nostri ospedali con il personale sono stati eccezionali. La situazione delle persone ricoverate in codice rosso e giallo è adesso sotto controllo, hanno riportato ferite anche profonde ma non sono in pericolo di vita. Alcuni dei 30 feriti rimarranno ancora in osservazione, gli altri sono stati già dimessi. Grazie a tutta la macchina dei soccorsi, la Toscana è orgogliosa.” Ore 22 Scrive il presidente della Regione Eugenio Giani: “Grande lavoro di tutto il sistema regionale dei soccorsi e maxiemergenze tra sanitari, Vigili del Fuoco, Forze dell’ordine, volontari, Protezione Civile e Polizia Municipale. Sono più di 100 i soccorritori sul posto per il grave crollo all’ex convento di Giaccherino a Pistoia, i feriti sono tutti negli ospedali in cura con i nostri professionisti”. Ore 21,55 Il sistema regionale sanitario della Toscana sta intervenendo per un grave crollo di un soffitto avvenuto all’ex convento di Giaccherino a Pistoia, durante un matrimonio. La situazione al momento è di 30 feriti di cui 5 gravi. Tutti i feriti sono stati trasportati in vari ospedali: 2 persone in codice rosso all’ospedale di Pistoia , 2 a Careggi, 1 a Prato. Cinque codici gialli trasportati a Prato, Pistoia, Torregalli e Lucca. Venti codici verdi divisi tra Pescia, Torregalli, Lucca, Empoli e Pistoia. Siamo vicini alle persone coinvolte e ai soccorritori che stanno operando in questi minuti. fonte: Presidenza Regione Toscana

Ore 21,45

Scrive il presidente della Regione Eugenio Giani

“Il nostro sistema regionale sanitario sta intervenendo per un grave crollo di un soffitto avvenuto all’ex convento di Giaccherino a Pistoia durante un matrimonio. Al momento 5 persone in codice rosso, 5 giallo e circa 25 verdi. Allertati tutti gli ospedali per il tempestivo soccorso e assistenza in modo da gestire più pazienti possibili. Oltre Pistoia, Prato, Lucca, Careggi e Cisanello, forza!”

[in aggiornamento]