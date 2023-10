cronaca & storia. I GIORNALI ORGANICI DOVREBBERO FARSI SPIEGARE IL GIORNALISMO MONTANELLIANO DAI SOSTITUTI GIUSEPPE GRIECO E CLAUDIO CURRELI

I genitori insegnano la didattica ai docenti; i democratici insegnano la democrazia a suon di insulti, chiamando fascisti quelli che non la pensano come loro; i magistrati (fortunatamente non tutti) insegnano perfino grammatica, stilistica italiana e lingua petalosa dell’Accademia della Crusca e della Semola…

Nel mondo antico la preparazione professionale era certa e diretta. Per fare un mestiere occorreva studiare teoria e tecnica. Luciano di Samosata produsse, ad esempio, un Come si deve scrivere la storia, invitando quelli che ambivano a fare gli storici, come Paolo Mieli, ad adeguarsi a certe regole. Anche nelle scuole universitarie di giornalismo (Urbino, da me frequentata negli anni 70) si insegavano materie come Teoria e tecnica del giornalismo, cui seguivano le varie specializzazioni. Oggi tutti insegnano tutto a metà prezzo – stile ordina un Glovo – e specialmente se non sanno farlo. I genitori insegnano la didattica ai docenti; i democratici insegnano la democrazia a suon di insulti, chiamando fascisti quelli che non la pensano come loro; i magistrati (fortunatamente non tutti) insegnano perfino grammatica, stilistica italiana e lingua petalosa dell’Accademia della Crusca e della Semola. E il più delle volte la fanno… fuori dal vaso. I giornalisti dell’ordine (quelli attovagliati al desco delle procure) però, non rispettano le famose cinque regole di 10 in amore: chi, come, quando, dove e perché.

Prendo spunto, stamattina, dai due articoli di Martina Vacca (La Nazione) e di Massino Donati (Il Tirreno). E rimprovero loro una colpa grave nell’avere omesso i nomi dei due genii come:

il pubblico ministero o sostituto che ha formulato il capo d’imputazione del meccanico montano drogatore d’Olanda, e ne ha richiesto il rinvio a giudizio; il Gip che ha inflitto magnanimamente gli arresti domiciliari (e tutto il resto a seguire) al malcapitato, dichiarando, come da prassi, che gli indizi di reato erano molti e convincenti.

Secondo il mio modesto parere di piccolo scrivano fiorentino fino dal 1967, quei due nomi (che mancano in generale almeno nell’85% dei casi nelle cronache locali e forse non solo), quello del Pm/sostituto e del Gip, sono fondamentali per l’informazione.

E lo sono perché la «gente comune», cara a Tom Col, sia a conoscenza delle eccellenze della procura che impacchettano il cittadino e lo spediscono in Geenna.

Ma forse – e voglio essere malfidato come Andreotti – certi nomi si tacciono perché… non sia mai che chiudano i loro rubinetti di informazioni di sottobanco destinate alla stampa! Perché, come ha detto di recente anche dall’avvocato Andrea Niccolai, chi può dare notizie di procura se non i lavoratori della procura stessa?

E non sia mai che il cittadino debba prendere coscienza della facilità con cui, a Pistoia (ma, forse, anche in tutta Italia), prima la gente si arresta e poi si discute.

Magari, poi, in aula, si manda un* sostitut* impreparat*, che così si lavora meno e si fanno meno di quelle figure tanto care a Emilio Fede!

Edoardo Bianchini

