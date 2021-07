CULTURA, MASINI (FI): MONTECATINI TERME PATRIMONIO DELL’UNESCO È CONFERMA DELL’IMPORTANZA DEL SETTORE TERMALE

La senatrice si congratula con Baroncini e la precedente amministrazione

MONTECATINI. “Grazie a un progetto transnazionale che vede la partecipazione di sette paesi europei e di 11 città termali, Montecatini Terme è da oggi (ieri per chi legge, ndr) ufficialmente patrimonio dell’Unesco.

Questo non è solo un risultato importantissimo per la Città, per la Provincia di Pistoia, e per l’intera Regione Toscana, ma è soprattutto la conferma dell’importanza del sistema termale italiano. Il mio disegno di legge sull’istituzione di un fondo per i comuni termali ha proprio questo obiettivo: riconoscere l’importanza strategica, economica e culturale, di un patrimonio di cui il nostro Paese è estremamente ricco.

Faccio le mie congratulazioni al Sindaco Luca Baroncini, e alla precedente amministrazione che ha dato il via al progetto, per questo importantissimo risultato. Sono certa che la città di Montecatini Terme saprà essere all’altezza di questo riconoscimento”.

Lo dichiara la Senatrice di Forza Italia Barbara Masini.

[forza italia]