culturidea. AL RUFUS THOMAS PARK DI PORRETTA LA PREMIAZIONE DEI GIGANTI DEL SOUL

L’associazione pistoiese presieduta da Riccardo Fagioli nella giornata conclusiva del Porretta Sweet Soul Festival ha premiato Sax Gordon Beadle, Bobby Rush e John Neméth

PORRETTA — PISTOIA. Grande festa per i giganti della musica soul domenica 23 in occasione della serata finale del festival di Porretta.

I magnifici artisti della sweet soul music oltre a ricevere il caloroso plauso del pubblico che nei quattro giorni della kermesse raggiungono Alto Reno Terme rendendo questo comune la vera capitale mondiale del blues, domenica hanno avuto una splendida sorpresa.

Per Sax Gordon Beadle si è trattata di una autentica doppia sorpresa. Il presidente dell’Associazione Culturidea Riccardo Fagioli ha definito il grande sassofonista “uomo dell’anno 2023 per il Sweet soul Porretta” in quanto alle 18.15 è stato inaugurato un gigantesco e splendido murales a lui dedicato e poi alle 21.15 ha ricevuto l’award batik di Annalisa Fusilli nel Rufus Thomas Park.

Due ore più tardi la stessa soddisfazione è toccata ad altri due giganti della manifestazione voluta ed organizzata con successo da Graziano Uliani da ben 35 anni.

A salire sul palco con Riccardo Fagioli sono stati gli artisti Luigi Sgatti ed Annalisa Fusulli i premiati Bobby Rush e John Neméth. Il quasi novantenne bluesman afroamericano ha esultato per l’intenso batik di Annalisa Fusilli, mentre l’armonicista, autore, cantante John Neméth è stato sorpreso dal doppio dono della china di Luigi Sgatti e batik di Fusilli (foto di Fiorenzo Giovannelli)

Culturidea ormai dona ritratti ai più importanti musicisti del Porretta Soul Festival dal 2016 e prosegue ormai ogni anno. In rappresentanza dell’associazione pistoiese al Festival erano presenti anche la vicepresidente Beatrice Papi e il segretario Diolaiuti oltre ad altri soci che molto si impegnano nell’attività associativa.

Tra i protagonisti della kermesse nel 2023, 35esima edizione, si sono esibiti una leggenda come Bobby Rush che ha vinto due Grammy la house band The Bo–Keys, John Németh, The Blues Paddlers (Samuel & Davis), Anthony Paule Soul Orchestra feat. Terrie Odabi, Lehmanns Brothers, Charlie Wood, Katrina Anderson, The Norman Sisters, Curtis Salgado, Robin McKelle, Mighty Mo Rodgers , Luca Giordano, Sax Gordon Katrina Anderson ed altri.

Anche quest’anno il Porretta Soul Festival, magistralmente presentato dal vulcanico Rick Hutton e coordinato dal “domatore del palco” Mauro Palmieri, è stato un grande successo.

Si tratta di una manifestazione che è in grado di rivitalizzare tutto l’Appennino Tosco Emiliano ed oggi, grazie anche ai murales, è un evento di attrazione e attenzione turistica che interessa tutto l’anno solare. Gli amanti della musica, infatti, visitano Porretta durante tutti i periodi dell’anno proprio per vedere i meravigliosi murales.

