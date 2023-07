L’associazione dona i quadri di Annalisa Fusilli e di Luigi Sgatti

PISTOIA. Culturidea ancora una volta protagonista al Porretta Soul Festival 2023”.

Anche quest’anno l’Associazione Culturidea sarà protagonista sul palco del Rufus Thomas Park con il dono di importanti opere d’arte sia direttamente ai musicisti della kermesse, che al Porretta Soul Museum.

Culturidea ha scelto, come sempre, due pittori della nostro provincia da porre al centro di questa che ormai è diventata una tradizione del più importante festival soul del mondo. I pittori scelti sono la molto nota ad Alto Reno Terme Annalisa Fusilli, autrice anche dello splendido murales con ritratto Otis Redding cui è dedicata la manifestazione, cui si aggiunge il pesciatino di adozione Luigi Sgatti.

I dipinti che saranno donati alla presenza del patron del festival Graziano Uliani con i rappresentanti di Culturidea Beatrice Papi, Riccardo Fagioli, Riccardo Diolaiuti vedono ritratti il mitico sassofonista Sax Gordon, Bobby Rush e John Németh. Per quest’ultimo cantante si verificherà una particolarità. Németh è stato oggetto di due ritratti. Il primo, una china del pittore Luigi Sgatti rimarrà a disposizione del Porretta Soul Museum, il secondo, il batik di Annalisa Fusilli prenderà il volo con l’artista verso gli U.S.A. .

La tradizione del dono di Culturidea di ritratti ai più importanti musicisti del Porretta Soul Festival ormai è storia antica. Culturidea ha iniziato questa buona pratica nel 2016 ed essa è proseguita senza interruzioni ad ogni manifestazione.

Fu sempre Culturidea, in occasione della mostra fotografica/pittorica di Fiorenzo Giovannelli ed Annalisa Fusilli a formalizzare la doppia proposta al Comune di Alto Reno Terme di strutturare un museo del Porretta Soul Festival e di arricchire la città con murales dedicati a questa iniziativa difficilmente eguagliabile in bellezza.

Tra i protagonisti della kermesse nel 2023, 35esima edizione, già confermati e in esclusiva, un’altra leggenda come Bobby Rush che di Grammy ne ha vinti due e sei volte ha ricevuto la nomination, e ancora The Bo–Keys, John Németh, The Blues Paddlers (Samuel & Davis), Anthony Paule Soul Orchestra feat. Terrie Odabi, Lehmanns Brothers, Charlie Wood, Katrina Anderson, The Norman Sisters, Curtis Salgado, Robin McKelle, Mighty Mo Rodgers con Sax Gordon e tanti altri ancora.

I quattro giorni di musica hanno avuto inizio giovedì 20 luglio e si concluderanno domani domenica 23 luglio a notte fonda. Il biglietto di ingresso per ogni serata è di 35 euro.

Al palco principale, nel parco intitolato a Rufus Thomas nel centro di Porretta, ne sarà affiancato un secondo in piazza della Libertà, il Rufus Thomas Cafe Stage, dove mattina e pomeriggio avranno modo di farsi ascoltare band italiane per concerti gratuiti.

Il presidente dell’associazione Riccardo Fagioli, estimatore della manifestazione fin dalle prime edizioni oltre trenta anni or sono, ha sempre creduto nel Sweet Soul Music Porretta Soul Festival tributo ad Otis Redding e da molti anni cerca di far conoscere la musica di Memphis anche alle giovani generazioni pistoiesi con eventi dedicati rivolti alle scuole. Questa attività riprenderà appieno nella primavera 2024.

