CULTURIDEA PREMIA IL GIORNALISTA PAOLO BORROMETI

La consegna di una opera dell’artista livornese Rachele Carol Odello durante la manifestazione “Fine pena quando?”

PISTOIA. In occasione della interessante manifestazione “Fine pena quando?” svoltasi a Pistoia nei giorni scorsi l’Associazione Culturidea ha premiato il giornalista d’inchiesta Paolo Borrometi con un’opera realizzata dall’artista livornese Rachele Carol Odello.

L’associazione pistoiese, da sempre impegnata nel coniugare arte, solidarietà ed impegno civile, ha scelto di premiare Paolo Borrometi per il suo indefesso lavoro in favore della verità e dei valori della giustizia e della convivenza civile. A tale scopo Culturidea ha contattato la nota artista Rachele Odello sollecitandola a pensare e creare un’opera che ponesse in relazione la vita d’impegno del giornalista con la sua costante testimonianza di sobrietà e giusto senso di compostezza.

Proprio così è nato il ritratto che il presidente di Culturidea Riccardo Fagioli e la pittrice livornese hanno consegnato a Borrometi durante la bella manifestazione del 4 aprile scorso.

La scelta di premiare Paolo Borrometi è stata fatta dal Consiglio di Culturidea proprio per dimostrare, senza se e senza ma, quale sia la “parte” in cui si schiera l’associazione nella lotta alla criminalità organizzata.

Quella di Culturidea è una scelta di campo precisa, netta, non negoziabile. In questo periodo di pandemia, infatti, nonostante tutte le difficoltà l’associazione ha proseguito e intensificato la propria collaborazione con istituzioni scolastiche, associazioni locali e nazionali per dare la possibilità ai giovani di formarsi una propria opinione partendo da testimonianze qualificate e concrete.

Rachele Carol Odello, autrice del ritratto, è artista poliedrica e versatile. Si cimenta in pittura, scultura, recitazione, scenografia, scrittura per bambini con consumato mestiere. In carriera ha esposto e recitato in Italia e all’estero sempre con successo.

Culturidea, preparandosi a presentare, prossimamente l’ultima fatica letteraria del giornalista fiorentino Jacopo Storni il 22 aprile nella Sala della Cultura in via di Sant’Andrea Pistoia, sta anche studiando, in questo periodo, come intensificare la collaborazione con il Porretta Soul Festival del prossimo luglio.

[culturidea]