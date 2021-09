CUP E RITIRO REFERTI AL CENTRO SOCIO SANITARIO GIOVANNINI, SABATO 2 E 9 OTTOBRE ORARIO RIDOTTO

Si terrà una esercitazione antincendio

PRATO. Nei giorni di sabato 2 e 9 ottobre lo sportello Cup ed il servizio referti del Centro Socio Sanitario Giovannini in Via Cavour 118 osserveranno orario ridotto per una esercitazione antincendio che impegnerà gli operatori in servizio.

La chiusura al pubblico sarà anticipata di trenta minuti.

I servizi saranno attivi dalle 7.30 alle 12.30. Gli appuntamenti programmati per visite in regime istituzionale ed in libera professione sono già stati tutti spostati.

[vannucchi – asl toscana centro]