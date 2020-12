CURE INTERMEDIE AL “CEPPO”: ATTIVATI DA IERI ALTRI 18 POSTI LETTO

In totale sono ora cinquanta i posti letto di Cure Intermedie operativi e destinati al ricovero dei pazienti che vengono dimessi dall’ospedale San Jacopo di Pistoia

PISTOIA. Sono stati attivati altri diciotto posti letto di Cure Intermedie al “Ceppo” e tra ieri e oggi è già previsto l’arrivo dei pazienti per il ricovero.

I diciotto posti, a valenza No Covid19, sono stati aperti al secondo piano, lato est, dell’ex Padiglione Cassa di Risparmio.

In totale sono ora cinquanta i posti letto di Cure Intermedie operativi al “Ceppo” e destinati al ricovero dei pazienti che vengono dimessi dall’ospedale San Jacopo di Pistoia.

I primi 16 posti letto erano stati aperti lo scorso ottobre e con il progressivo aumento dei casi di pazienti che hanno necessità di completare il percorso assistenziale e clinico, si è proceduto ad un ampliamento progressivo della disponibilità.

I posti letto, attualmente sono 32 al terzo piano per pazienti con Covid19 e a questi si aggiungono i diciotto aperti ieri.

Le Cure intermedie, si ricorda, rappresentano un punto di raccordo fondamentale tra l’ospedale per acuti ad alta intensità assistenziale ed il territorio.

Il team medico, prevalentemente composto da specialisti geriatri, è diretto dal dottor Carlo Adriano Biagini, che è responsabile clinico delle Cure Intermedie del Ceppo e direttore della struttura complessa di Geriatria; quello infermieristico e Oss è invece coordinato dalla dottoressa Lucia Cirillo.

In reparto è stata prevista anche la presenza dei fisioterapisti, coordinati dal dottor Simone Bonacchi, per le attività di valutazione funzionale, riabilitazione e couseling per i familiari.

[asl toscana centro]