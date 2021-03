cure intermedie. AUMENTANO I POSTI LETTO NELLA ZONA DEL DISTRETTO PISTOIESE

Diventano sessantaquattro i posti letto disponibili al “Ceppo”

PISTOIA. Sono stati attivati nel presidio del “Ceppo” sessantaquattro posti letto di Cure Intermedie low care: 32 per il ricovero dei pazienti affetti da Covid19 e ulteriori 32 per pazienti Covid negativi che, terminata la fase dell acuzie non necessitano più di ricovero ospedaliero, ma di ulteriore fase di monitoraggio medico e infermieristico prima della dimissione a domicilio.

La gestione organizzativa della struttura territoriale fa riferimento alla dottoressa Silvia Mantero, direttore f.f. UFC Cure Intermedie e Unità di Valutazione; dal punto di vista clinico i pazienti sono seguiti dal dottor Adriano Carlo Biagini, direttore SOC Geriatria Pistoia, con il coordinamento infermieristico della dottoressa Lucia Cirillo.

I posti letto, sono situati all’interno del Padiglione denominato“”Cassa di Risparmio” al terzo e quarto piano: 32 per piano suddivisi in quattro moduli.

In ogni setting, al fine di ridurre la contaminazione da contatti diretti/crociati sono state identificate, con il supporto del SEPP, secondo un criterio sporco/pulito, aree e percorsi distinti indispensabili per la tutela e la sicurezza di operatori e utenti.

[asl toscana centro]