custodi della terra. A LUPICCIANO L’INCONTRO SU “STREET ART, CONTROCULTURE, GRAFFITI E SPIRITO CLANDESTINO”

PISTOIA. Prosegue la programmazione di “Custodi della terra. Resistenze umane e animali nella Valle delle Buri”, il primo festival diffuso in programma nella Valle fino al prossimo 22 ottobre.

Oggi sabato 7 ottobre alle ore 18.00 c/o Circolo Arci Lupicciano – Comunità erranti presenta Street art, controculture, graffiti e spirito clandestino-dalle incisioni preistoriche ai magazzini dei treni e oltre

Incontro con Centro di Documentazione Pistoia e Vanni Santoni, autore di “Dilaga ovunque” (Laterza 2023).

A seguire Buffet e poi il primo momento collettivo per i Custodi della terra, dove sarà letto quanto scritto nei laboratori di scrittura.

Vanni Santoni (1978) ha pubblicato, tra gli altri, i romanzi Gli interessi in comune (Feltrinelli 2008), Se fossi fuoco arderei Firenze (Laterza 2011), la saga di Terra ignota (Mondadori 2012-17), Muro di casse (Laterza 2015), La stanza profonda (Laterza 2017, candidato Premio Strega), I fratelli Michelangelo (Mondadori 2019), La verità su tutto (Mondadori 2022). Scrive sul “Corriere della sera”, “Linus” e “Internazionale”. Il suo ultimo romanzo è Dilaga ovunque (Laterza 2023).

Il centro di documentazione di Pistoia

Dal 1969 il Centro di Documentazione di Pistoia raccoglie, archivia e discute materiali cartacei – libri, riviste, manifesti, volantini, monografie, fanzine… – riguardanti i movimenti, le controculture, le contestazioni operaie e studentesche, il femminismo, l’ambientalismo, il pacifismo, i diritti delle minoranze e dei soggetti fragili, l’espressione artistica indipendente, il lavoro di comunità.

La biblioteca del CDP è stata interamente donata al Comune di Pistoia ed è parte integrante del catalogo della Biblioteca San Giorgio, sia per il prestito che per la consultazione. Il Centro si mantiene grazie all‘impegno quotidiano di una rete locale e nazionale di socie e soci che lo animano a titolo volontario.[c

Dal 2007 l’archivio, gli uffici e la sala di lettura del Centro sono ospitati nei locali della Biblioteca San Giorgio, e sono aperti dal martedì al venerdì dalle 15.00 alle 19.00 o su appuntamento.

[custodi della terra]