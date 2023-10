custodi della terra. GLI APPUNTAMENTI DI OGGI 8 OTTOBRE

Entra nel vivo il Festival che che riflette sul legame tra uomo, animali e natur abbracciando i borghi pistoiesi di Baggio, Iano, Lupicciano, Santomoro e Villa di Baggio. Tra gli ospiti Azzurra D’Agostino e Lilith Moscon. Una passeggiata alla scoperta del murales realizzato dall’artista Poki

PISTOIA. Custodi della terra. Resistenze umane e animali nella Valle delle Buri, il primo festival diffuso in svolgimento fino al 22 ottobre prosegue la sua programmazione.

Oggi domenica 8 ottobre alle ore 9:30 c/o Circolo Arci di Iano insieme a Hike-Camminare Scoprendo, visita al paese di Iano e al murale dell’artista Emanuele Poki.

Il circolo sarà aperto dalle 8.00 per colazione, mentre alle 9.30 ritrovo con la guida GAE Gerardo Dolomi di Hike – Camminare Scoprendo per una passeggiata nei dintorni del paese, che racconterà qualcosa dei luoghi ci farà e scoprire il murale a tema animale che farà compagnia agli abitanti e ai viandanti.

Un’occasione per conoscere aneddoti e storie sul paese di Iano e i suoi dintorni. La passeggiata è adatta a tutti. Equipaggiamento: acqua, abiti comodi e scarpe da trekking o da ginnastica

Info: Hike – Camminare Scoprendo

Alle ore 17.00 c/o Centro Sociale di Santomoro INFANZIE. Incontro sulla narrativa per l’infanzia e l’adolescenza, sulle difficoltà e risorse del crescere ed educare nelle periferie. con Lilith Moscon e Azzurra D’Agostino. Ospiti le scrittrici Azzurra D’Agostino e Lilith Moscon moderate da Cristina Pratesi da anni al lavoro su queste tematiche.

Segue alle 19 il GIRO PIZZA al Circolo Arci di Santomoro (prenotazione consigliata)

Azzurra D’Agostino è nata e vive in un piccolo paese dell’Appennino tosco-emiliano. Ha pubblicato varie raccolte di poesia (per cui ha ricevuto il Premio Carducci, il Premio Ciampi Valigie Rosse ed è stata finalista al Premio Viareggio-Repaci), e scrive per il teatro sia per adulti (Daria Deflorian, Teatro dei Venti, Marco D’Agostin e altri) che per l’infanzia. Collabora alla performance ‘Sparks’ dell’artista visiva Francesca Grilli, con cui ha avviato da alcuni anni un percorso creativo dialogico su vari progetti. Ha pubblicato svariati albi per l’infanzia e romanzi per ragazzi, oltre a un mazzo di carte oracolari basate su poesia e chiromanzia. Oltre a scrivere, guida laboratori di poesia per persone di tutte le età.

Lilith Moscon è nata a Firenze nel 1984, dove vive e lavora come autrice e terapeuta. Dopo la laurea in filosofia, si è formata in Linguaggio Sensoriale e Poetica del Gioco presso il Teatro de los Sentidos di Barcellona, in psicodramma presso lo Psychodramaforum di Berlino e in terapia della Gestalt presso l’istituto Gestalt Barcelona. Collabora con le riviste online Doppiozero e La città dei lettori.

È autrice di saggi, racconti e albi illustrati. I suoi libri sono stati pubblicati in Italia e all’estero.

Bestiario familiare, uscito per la casa editrice Topipittori, è entrato nella terzina finalista del Premio Campiello Junior 2023.

Promotori del Festival sono i paesi di Baggio, Iano, Lupicciano, Santomoro e Villa di Baggio nel comune di Pistoia, in collaborazione con Soci Coop, Legambiente Pistoia, Arci Pistoia, Castanea APS, Centro di Documentazione, Fridays For Future, Fango Radio, Croce Verde.

Vorremmo che la Valle divenisse un punto di incontro per riflettere sulla relazione che ci unisce agli altri, umani, animali, boschi e acque, che con noi popolano i territori. Ecologia, arti, cammino, cura dello spazio condiviso e uno sguardo speciale all’infanzia saranno al centro della manifestazione.

