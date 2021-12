cutigliano. A PALAZZO DEI CAPITANI I VOLUMI DEL CINI

Presentazione oggi pomeriggio, mercoledì 8 dicembre, alle ore 16, delle “Osservazioni storiche sopra lo stato moderno della montagna Pistoiese”, scritte dall’erudito di San Marcello nella prima metà del Settecento

CUTIGLIANO. Oggi pomeriggio, mercoledì 8 dicembre, alle ore 16, nella sala Consiliare del Palazzo dei Capitani di Cutigliano, saranno presentati al pubblico i due volumi sulle Osservazioni storiche sopra lo stato moderno della montagna Pistoiese del Capitano Domenico Cini.

I volumi seguono e completano l’opera di pubblicazione dei manoscritti settecenteschi iniziata nel 2020 con la stampa di quelli dedicati all’Antico stato e allo Stato di mezzo della Montagna Pistoiese.

“I manoscritti – si legge nel testo introduttivo che accompagna i primi volumi – rappresentano una fondamentale fonte storica per il Pistoiese, ma anche per la città di Pistoia e per i territori limitrofi, compresi il Bolognese e il Modenese. Furono realizzati dal capitano Domenico Cini nella prima metà del Settecento, sulla base di un’abbondantissima documentazione, tenendo conto delle sue dirette osservazioni ‘sul campo’ e delle sue ricerche storiche e archeologiche, di cui l’autore fu un antesignano per tutta la montagna”.

Come i precedenti sono curati da: Alessandro Bernardini, Daniela Fratoni, Elena Vannucchi e Renzo Zagnoni. Prefazione di Franco Cardini.

Le pubblicazioni sono realizzate dal Gruppo di studi Alta valle del Reno e dal Gruppo di studi Alta val d Lima.

La presentazione ha il patrocinio del Comune di Abetone Cutigliano.

Marco Ferrari

