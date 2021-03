cutigliano. ABBATTUTO IL TRONCO DELL’ACERO MONUMENTALE

La pianta fu classificata come monumentale per le sue dimensioni eccezionali, per la qualità estetica e per l’enorme valore storico

CUTIGLIANO. Quello che rimaneva dell’Acero monumentale di Cutigliano, dopo la morte della pianta sopraggiunta negli anni passati, un imponete tronco in piazza della Chiesa, è stato tagliato dall’amministrazione comunale.

Era emersa l’idea-progetto di trasformare il tronco in una di scultura in legno per mantenere vivo il ricordo di una pianta che ha attraversato secoli di storia del paese, ma le condizioni sono state valutate pericolose per la sicurezza delle persone.

L’acero fu classificato come monumentale per le sue dimensioni eccezionali, per la qualità estetica e per l’enorme valore storico con il primo “Censimento nazionale degli alberi di notevole interesse” effettuato nel 1982 dal Corpo forestale dello Stato.

Nacque una nuova geografia monumentale italiana, paragonabile per rarità e pregio a quella archeologica.

Molti di questi alberi sono tutt’ora in vita, altri non ci sono più. La legge n. 10/2013 offre l’opportunità di confermare la loro iscrizione nell’elenco nazionale.

Nel censimento operato dal Cfs la Montagna Pistoiese annoverava molti esemplari non più presenti nell’elenco l’Elenco degli alberi monumentali d’Italia (Ami), alcuni per morte sopraggiunta, come è il caso dell’acero secolare di Cutigliano.

Ad oggi nell’elenco sono censiti oltre 3200 alberi di cui 78 in Toscana, fra questi 7 si trovano sulla Montagna Pistoiese: 1 nel Comune di Abetone Cutigliano, mentre gli altri 6 in quello di Sambuca Pistoiese. Non pervenuti quelli del Comune di San Marcello Piteglio, presenti nei precedenti elenchi redatti dal Corpo Forestale dello Stato nel 1982 e nell’elenco istituito dalla Regione Toscana del 1998.

Albero Comune Nome scientifico Circonferenza (cm) Altezza (m) Criteri monumentalità Abete bianco Abetone Cutigliano, Consuma-La Crocina Abies alba Mill. 490 46 età e/o dimensione Agrifoglio Sambuca Pistoiese, Cavanna, Via San Pellegrino al Cassero, 7 Insieme omogeneo di Ilex acquifolium 130 (med) 300 (max) 11,0 (med) 11,5 (max) età e/o dimensione Castagno Sambuca Pistoiese, Cavanna , via San Pellegrino al Cassero Castanea sativa Mill. 455 14 Età e/o dimensione Castagno Sambuca Pistoiese, Torraccia Castanea sativa Mill. 570 17 Età e/o dimensione, forma e portamento Castagno Sambuca Pistoiese, Torraccia Castanea sativa Mill. 570 16,5 Età e/o dimensione Faggio Sambuca Pistoiese, Acquerino Fagus sylvatica 427 33 Età e/o dimensione Faggio Sambuca Pistoiese, Acquerino Fagus sylvatica 430 27 Età e/o dimensione

