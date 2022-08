cutigliano abetone. VENTUNO ANNI SENZA MASSIMO BRACCESI

Martedì 9 agosto si terrà nella Cattedrale di Pistoia una messa in suffragio dell’ex sindaco di Cutigliano. Il ricordo del giornalista Mauro Banchini

CUTIGLIANO ABETONE. [a.b.] Martedì 9 agosto ricorrerà il 21esimo anniversario della morte di Massimo Braccesi. Nell’occasione alle ore 18, nella Cattedrale di Pistoia sarà celebrata alla presenza del figlio Tommaso, dei parenti e degli amici una Santa Messa nel suo ricordo.

«Fu sindaco di Cutigliano (rieletto varie volte), presidente di una Comunità Montana (che allora c’era e funzionava), consigliere regionale in Toscana, esponente di una Democrazia Cristiana che stava esaurendo il suo ciclo storico (in Toscana fu l’ultimo segretario regionale). Ma fu anche presidente diocesano del Movimento per la Vita, cattolico democratico impegnato anche nella comunità ecclesiale. Pistoiese e non solo» ricorda il giornalista Mauro Banchini.

“Per chi scrive, oltre che maestro di una Politica pulita e motivata dalla passione, fu — continua — un amico. Un caro amico. Uno dei pochi amici veri che una persona può avere in vita. E che ancora è piacevole ricordare.

Come piacevoli sono i ricordi di tante vacanze estive passate insieme (e insieme a tanti amici: Umberto, don Giordano, Rodolfo, figli, nipoti …) in Badia. Dove era normale, e bello, ragionare insieme di politica».

«Morì non avendo fatto in tempo a entrare nell’età in cui, allora, si cominciava a potersi definire “anziani”. Per un infarto. In un pomeriggio che ho ancora impresso.

Riposa — conclude Banchini — nel cimitero della sua Cutigliano. Sotto una lapide che ricorda, stilizzati, i simboli di due suoi grandi amori: una roccia marina dell’Elba e il picco del Sassongher”.