DA DOMANI 1° MARZO TORNA IL MERCATO IN PIAZZA ATTILIO D’ANGELA A BOTTEGONE

Ecco le modifiche alla viabilità

PISTOIA. Da domani, venerdì 1° marzo, torna il mercato bisettimanale in piazza e via Attilio D’Angela a Bottegone. Terminati i lavori di riqualificazione, i posteggi degli operatori del commercio temporaneamente spostati nel parcheggio di fronte all’istituto Martin Luther King, saranno ricollocati nella loro postazione originaria. Ciò permetterà a utenti della scuola e residenti di poter nuovamente utilizzare l’area di sosta tra via di Salceto e via Santi.

I lavori di riqualificazione hanno riguardato anche un nuova pista ciclopedonale in via D’Angela.

Piazza Attilio D’Angela, per un totale di 1542 metri quadrati, è stata completamente sistemata con un asfalto cosiddetto natura di colore ghiaia-terra o terre toscane, un grande spazio polivalente non solo per i banchi del mercato settimanale (che si svolge nei giorni di martedì e venerdì) ma da utilizzare anche per altre attività di interesse pubblico, culturali, sociali e ludiche.

La piazza è dotata di colonnine a scomparsa per l’allaccio elettrico a servizio dei posteggi del mercato. Anche lo spazio a verde nei pressi della piazza è stato tutto risistemato e sono presenti alberi e panchine.

In via D’Angela è stata realizzata una pista ciclopedonale che arriva fino a piazza D’Angela collegandosi a quella dell’intersezione fra le vie Santi e D’Angela. La larghezza è di 2 metri e lungo il percorso sono presenti isole protettive per alberature, aiuole e spartitraffico. La parte ciclopedonale è separata da quella carrabile da aiuole (salvo i passi carrabili e gli accessi alle proprietà). La nuova pista ciclopedonale collega via di Salceto alla cosiddetta “Pineta di Bottegone” e si riconnette ai percorsi esistenti su via Fiorentina, continuando lungo via D’Angela per proseguire poi in via Santi con la rete dei percorsi pedonali e ciclabili già presenti.

Il primo tratto di via D’Angela, da via Santi alla piazza, è stato mantenuto a doppio senso di circolazione – come richiesto anche dai commercianti della zona —, mentre in quello successivo, dalla piazza a via di Salceto, è stato istituito il senso unico di marcia in direzione nord.

Il lavori conclusi fanno parte del programma di riqualificazione urbana e sicurezza delle periferie denominato “Bottegone: dalla città lineare alla smart social city”.

Modifiche alla viabilità.

Durante lo svolgimento del mercato ambulante bisettimanale di Bottegone, nei giorni di martedì e venerdì da domani 1° marzo, dalle 7 alle 14, in via Attilio D’Angela (dall’area antistante i civici 17, 19, 21 e fino all’intersezione con via di Salceto) sarà in vigore il divieto di transito e di sosta con rimozione forzata, eccetto i mezzi di soccorso, di emergenza e degli operatori del mercato. Sul posto sarà presente la segnaletica di preavviso.

[comune di pistoia]