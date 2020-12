DA DOMANI AL VIA LA TERZA CONSEGNA PORTA A PORTA DELLE MASCHERINE

I volontari del sistema di Protezione civile le porteranno a residenti e domiciliati nel Comune di Prato. Previste 10 mascherine a nucleo familiare. Per le famiglie numerose ci sarà un’ulteriore distribuzione

PRATO. Inizierà domani la distribuzione porta a porta delle mascherine a cura del sistema di protezione civile. I volontari porteranno casa per casa, famiglia per famiglia, i dispositivi a tutti coloro che sono residenti o domiciliati a Prato con una distribuzione che seguirà i collegi elettorali e che si svolgerà nelle prossime settimane compatibilmente anche con le condizione meteo.

“Si tratta della terza consegna di dispositivi ai cittadini pratesi grazie al grande impegno dei volontari che già nelle scorse settimane hanno lavorato per preparare i sacchetti contenenti le mascherine — sottolinea il sindaco Matteo Biffoni —. Come Comune di Prato abbiamo scelto ancora una volta la consegna porta a porta così da poter arrivare capillarmente su tutto il territorio”.

Per ogni nucleo familiare saranno distribuite 10 mascherine, ma successivamente per le famiglie numerose che ne abbiano necessità saranno consegnati ulteriori dispositivi con le modalità che verranno comunicate in un secondo momento.

Si chiede ai cittadini massima collaborazione ricordando che il numero verde della Protezione civile è destinato alle sole emergenze.

[comune di prato]