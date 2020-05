DA DOMANI LUNEDÌ 11 MAGGIO PARTONO I LAVORI DI ASFALTATURA IN VIA ANTONELLI

PISTOIA. Da domani lunedì 11 maggio partiranno i lavori di asfaltatura in via Antonelli, nel tratto che va dall’incrocio tra via Bartolomeo Sestini —via Toti fino alla Tangenziale est. Conclusi i lavori per la sostituzione di tubazioni e allacciamenti alla rete idrica, Publiacqua effettuerà l’intervento per la sistemazione del manto bituminoso.

Per consentire il regolare svolgimento dei lavori saranno in vigore alcune limitazioni alla viabilità a partire da lunedì 11 fino al 16 maggio.

Sono tre i tratti interessati dagli interventi di asfaltatura: dall’incrocio delle vie Bartolomeo Sestini e Toti (nei pressi della chiesa dell’Immacolata) fino a via Castel Dei Guidi-via del Fornacione); da via Castel Dei Guidi a via S. Alessio; da via S. Alessio alla Tangenziale est. Saranno in vigore il divieto di sosta con rimozione forzata (con orario continuato per tutto il giorno – ore 0-24) e lo stop alla circolazione dalle 8 alle 18 esclusivamente nei tratti interessati dagli interventi giornalieri.

I lavori, infatti, non saranno eseguiti contemporaneamente in tutti e tre i tratti ma per step. Durante gli interventi sarà comunque consentita la viabilità sui percorsi alternativi indicati sul posto.

I mezzi di soccorso e di emergenza potranno comunque accedere alle aree interdette alla viabilità, compatibilmente con l’esecuzione dei lavori.

Ecco in dettaglio i percorsi alternativi.

Durante i lavori nel tratto di via Antonelli a senso unico direzione nord (Candeglia) dalle vie Sestini —Toti fino a via Castel dei Guidi —via del Fornacione. Chi viene da sud (Porta San Marco) può proseguire in via Sestini, prendere la Tangenziale est e tornare in via Antonelli. Per chi viene da nord (Candeglia) il percorso rimane invariato e pertanto al semaforo potrà svoltare a sinistra sulla Tangenziale est oppure proseguire diritto su via Antonelli e successivamente svoltare a sinistra su via Castel dei Guidi per tornare in via Sestini.

Durante i lavori nel tratto di via Antonelli da via Castel dei Guidi a via S. Alessio. Chi viene da sud (Porta San Marco) e percorre il tratto a senso unico di via Antonelli, da via Sestini-via Toti a via Castel dei Guidi, potrà svoltare a destra, proseguire in via Sestini, risalire la Tangenziale est e tornare in via Antonelli. Chi viene da nord (Candeglia) al semaforo in via Antonelli potrà svoltare a sinistra sulla Tangenziale est oppure proseguire a diritto e poi girare a destra in via Sant’Alessio.

Durante i lavori nel tratto di via Antonelli da via S. Alessio alla Tangenziale est. Chi viene da sud (Porta San Marco) e prosegue in via Antonelli potrà svoltare a sinistra in via Sant’Alessio oppure a destra in via Castel dei Guidi, proseguire in via Sestini, poi prendere la Tangenziale est e tornare in via Antonelli. Chi viene da nord (Candeglia), al semaforo potrà svoltare solo sulla Tangenziale est.

