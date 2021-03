da dottora a infermiera. LA SORTE SI ACCANISCE CONTRO L’EX “SINDACA INUTILE” DI QUARRATA: ANCHE REPORTPISTOIA NON LA RICONOSCE E LA “DEGRADA SUL CAMPO”

Ossessionata da un giudizio politico da noi dato sulla sua opera di sindaco quarratino evanescente e inefficace – giudizio che è sfociato in una querela accolta dal discutibile Pm Curreli – Sabrina Sergio Gori è finita sul web con la didascalia «Una infermiera prepara il vaccino»

GÌRALA DI QUI, PÒGGIALA DI LÀ

VIENE SEMPRE A GALLA LA DURA VERITÀ

ABITUATA a recitare sempre la parte della prima della classe; vezzeggiata da tutti i lecchini margheritin-comunisti (tutta gente che poi si è amaramente pentita di averla fatta stare sul seggiolone per dieci anni di “assenza”: un appuntamento con lei lo avevi solo 45 giorni dopo, e ben lo sa la stessa Marta Quilici, che ci scrisse sopra per Il Tirreno); personalità di una notevole modestia politico-civile (andò, dopo tanti danni inutili in pianura, a far da spigolatrice di SaBri per i fondi europei al Comune di san Marcello e, alla fine, raccattò fondi òvo, diceva Benito Bucciantini, assai ammirato da Mazzanti quand’era infante): il famoso caccia-intercettore SSG-Sabrina Sergio Gori è perseguitata dalla sorte.

Noi abbiamo scritto che era inutile, ReporPistoia sbaglia didascalia e la degrada sul campo da dottorA a infermiera. Che smacco! Questa volta SSG farà querela anche a Report o gliela perdonerà per il fatto di avere gli stessi geni e cromosomi di partito del portale reporiano?

Pensate. Il signor Bidet, presidente amerikano, si permette di dare del killer a Putin, e la storia finisce lì con qualche scaramuccia. L’Ilaria Cucchi dà dello sciacallo a Salvini, e finisce lì: anzi, un giudice stabilisce che è diritto di critica poterlo fare.

Noi diciamo appena appena che la SSG è stata la sindaca più inutile di Quarrata e un altro giudice, penale e quindi più o meno dello stesso livello, Claudio Curreli, cacciatore di stalker, ci rinvia a giudizio per avere offeso la sua reputazione e il suo decoro: ma al tempo stesso libera dal peccato una gentile signora di Pistoia che ci ha gratificati dell’epiteto di «maiale stercorario (= che sta nella merda)» e altre amenità che non sono affatto offensive.

Il problema è questo politicamente corretto che si è trasformato, come ogni ossessione psicotica, in quella cosa che i contadini una volta chiamavano concimaia.

Insomma un porcaio. La Boldrini vuole la Venezi direttorA d’orchestra, qualcun altro il genitore 1 e il genitore 2. A proposito: oggi festa del papà o del genitore? Ma quale? L’1 o il 2, Lamorgese? E se nessuno dei due ha generato, ma il pupo è stato realizzato in provetta o in un utero in affitto, come si fa a definirlo genitore?

Perché questi accoglitori a oltranza (Letta incluso) non stampano, come fecero al concilio di Trento con il vademecum del confessore, un bel Manuale delle cazzate del politicamente corretto?

Perché non classificano tutte le cretinate e non stabiliscono tutte le parole sì e quelle no, per farci evitare il rischio di trovare uno senza giudizio che ci rinvio a giudizio?

Che ne so? Sindaco inutile: tre mesi e 1.500 €; giornalista maiale stercorario: una medaglia al valore a chi lo scrive e un buono da quattro pizze gratis al Giugno Aglianese, con tre balli prenotati con l’assessore Agnellone Ciottoli, se fimmena, e quattro valzer con la Lucilla Di Renzo e un gelato alla crema al bar dello zio del sindaco Benesperi se masculo; Salvini sciacallo: pensione di stato e nomina a cavaliere del lavoro della repubblica.

Una professoressa del classico (e intendo dire del classico vero, il Forteguerri; non delle magistrali Vannucci della comunistissima Flamma annesse al classico per svilirlo in ogni modo sotto l’etichetta di scienze sociali: il tutto e il nulla): «Qui è tutto un mattarellaio».

Non aveva ragione? Pensateci bene. Chi è il non-presidente della repubblica…?

Dallo Spielberg con onore, Edoardo Bianchini

[direttore@linealibera.info]