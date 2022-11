DA IERI SOSPESE LE ATTIVITÀ ALLA PISCINA DI IOLO

Tutti i corsi sono stati spostati in altre sedi

PRATO. A partire da ieri lunedi, lunedì 7 novembre è stata disposta la chiusura della piscina di via Lottini a Iolo. La decisione è stata presa come misura di contenimento dei costi per far fronte al caro energia, decidendo di chiudere la struttura con minori attività e che prossimamente sarà interessata dai lavori per la nuova piscina olimpica.

L’amministrazione sta facendo tutti gli sforzi necessari per mantenere aperto il servizio pubblico delle piscine affrontando il momento difficile che sta coinvolgendo l’intero Paese. Per tutte le società sportive, che sono state incontrate e informate nei giorni scorsi, gli iscritti ai corsi e al nuoto libero sono garantiti spazi nelle altre strutture.

Cgfs, gestore delle piscine comunali, informa tutti gli utenti anche tramite il proprio sito.

[comune di prato]