DA LUNEDÌ 20 MARZO VIALE AMMIRAGLIO NEL PARCO DEL VILLONE PUCCINI DIVENTA PEDONALE

Sarà possibile parcheggiare dietro Villa di Scornio, nel parcheggio con accesso da via Dalmazia e nell’area della Rsa dell’Azienda Usl Toscana Centro

PISTOIA. Dal lunedì 20 marzo tutto il tratto di viale Ammiraglio, che da via Dalmazia raggiunge Villa di Scornio, diventa area pedonale, consentendo un accesso migliore e più sicuro ai fruitori del parco del Villone Puccini. Chi lo frequenta potrà parcheggiare dietro Villa di Scornio e nei pressi della Rsa dell’Azienda Usl Toscana Centro — entrambe raggiungibili da via di Valdibrana — oltre che nell’area di sosta con accesso da via Dalmazia.

Nei pressi del parco del Villone Puccini sono presenti altre aree di sosta come i parcheggi della chiesa della Madonna della Salute e di piazza Belvedere.

Nell’agosto 2020 l’Amministrazione comunale ha realizzato ed aperto la nuova area giochi del Villone Puccini e il parcheggio lungo via Dalmazia e durante la primavera scorsa ha riaperto i campetti da gioco dello Scornio dopo averli riqualificati.

La pedonalizzazione del viale Ammiraglio, dunque, arriva a seguito di questi interventi, per una miglior sicurezza e utilizzo dell’area su cui è stata già realizzata una prima valorizzazione. Sono inoltre in corso i lavori di restauro della Villa di Scornio che interessano la copertura, lo scalone ottocentesco e le facciate.

Da lunedì 20 marzo viale Ammiraglio sarà interdetto al transito di auto, motorini e velocipedi, esclusi i mezzi di soccorso e autorizzati. Inizialmente la chiusura sarà effettuata con delimitatori e segnali provvisori fino alla sistemazione definitiva di tutta l’area attorno a Villa di Scornio e dell’ingresso di via Dalmazia, una volta dismesso anche il cantiere di restauro della Villa.

Successivamente sarà sistemata una specifica delimitazione e segnaletica per gli accessi al parco e ai parcheggi presenti nelle aree limitrofe.

[puggelli —comune di pistoia]