DA LUNEDÌ GREEN PASS RAFFORZATO PER ACCEDERE A MUSEI, BIBLIOTECHE COMUNALI E ARCHIVIO STORICO

Per partecipare a eventi è obbligatorio indossare la mascherina FFP2

PISTOIA. A seguito dell’entrata in vigore del decreto legge 24 dicembre 2021 n. 221 (art. 8, comma 1), da lunedì 10 gennaio per accedere ai Musei Civici (Museo Civico d’arte antica in Palazzo Comunale, Museo dello Spedale del Ceppo, Museo del Novecento e del Contemporaneo di Palazzo Fabroni e Casa-studio Fernando Melani), alle Biblioteche comunali (San Giorgio e Forteguerriana) e all’Archivio storico è necessario il Green pass rafforzato in corso di validità (rilasciato dopo aver completato il ciclo primario di vaccinazione oppure in seguito a guarigione dall’infezione da Sars-CoV-2), ad esclusione dei soggetti di età inferiore ai dodici anni e di quelli esenti dalla campagna vaccinale.

Inoltre fino al 31 marzo 2022 per partecipare a eventi nei Musei, nelle Biblioteche (per la San Giorgio si svolgono nell’auditorium Terzani, per la Forteguerriana nella sala Gatteschi) è obbligatorio indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherine) del tipo FFP2.

Per visitare i musei e accedere alle biblioteche comunali per i servizi di prestito, lettura o consultazione libri e altro e per entrare nell’Archivio storico è sufficiente indossare la mascherina chirurgica.

[mp — comune di pistoia]