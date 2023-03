DA LUNEDÌ MANUTENZIONE DEI LASTRICATI IN VIA CASTEL DI CIREGLIO

I lavori andranno avanti dal 6 al 20 marzo

PISTOIA. Gli interventi di ripristino dei lastricati, si spostano dal centro storico a Castello di Cireglio. Da lunedì 6 marzo, sarà allestito il cantiere in via di Castel di Cireglio per procedere con i lavori nel tratto compreso tra il monumento a Petrocchi e la cosiddetta piazzetta Capivilla.

Programmati dall’Amministrazione comunale in base all’accordo quadro stipulato per il 2022, i lavori prevedono un investimento di progetto di 17.500 euro.

La strada sarà ricostruita nel rispetto dell’esistente e cioè con ciottoli di fiume, prevedendo il riutilizzo dell’esistente, previa pulizia e scalcinatura, oltre a fasce laterali in pietra che costituiscono la parte carrabile della strada.

La ditta appaltatrice procederà per tratti, andando a sostituire quei ciottoli che necessitano di manutenzione o risultano instabili.

Al fine dell’organizzazione dell’area di cantiere, per il deposito dei materiali e dei mezzi di lavoro, la ditta Dueci di Donati Carla & C. di Pistoia, che esegue i lavori, occuperà circa 70 metri quadrati del parcheggio pubblico adiacente il monumento a Petrocchi.

Modifiche alla viabilità. Durante l’esecuzione dei lavori, da lunedì 6 al 20 marzo, in via Castel di Cireglio, nel tratto tra il numero civico 39 e il 99, sarà istituito il divieto di transito e di sosta per tutti i veicoli. Compatibilmente allo svolgimento dei lavori sarà consentito l’accesso ai pedoni e ai residenti della zona, mediante percorsi protetti.

[comune di pistoia]