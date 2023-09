DA LUNEDÌ MANUTENZIONE DEI LASTRICATI IN VIA DELLA PROVVIDENZA E VICOLO TOLENTINO

Al termine si prosegue nelle vie Vitoni, de’ Rossi, Borgo Albanese, Nemoreto e del Gelso. Previste alcune modifiche alla viabilità

PISTOIA. Proseguono i lavori ai lastricati nel centro cittadino. Da domani lunedì 18 settembre partiranno gli interventi in via della Provvidenza e vicolo Tolentino per poi proseguire con via Vitoni, via de’ Rossi, via Borgo Albanese, via Nemoreto e via del Gelso.

Programmati dall’Amministrazione comunale in base al terzo contratto attuativo dell’accordo quadro stipulato nel 2021 con l’impresa Gruppo Le Mura srl, i lavori prevedono un investimento complessivo di 36.000 euro.

Con l’intervento sarà prima rimosso il lastricato esistente per poi stoccarlo temporaneamente nelle vicinanze dell’area di intervento, dopodiché si procederà con la realizzazione di una soletta in calcestruzzo armato su cui verranno riposate le pietre precedentemente rimosse. I lavori saranno completati da un intervento di ristuccatura.

Modifiche alla viabilità. Per permettere i lavori saranno adottate alcune modifiche alla viabilità.

Pertanto, da lunedì 18 fino al 26 settembre in via della Provvidenza (dal civico 18 al 24) sarà istituito il divieto di transito e di sosta con rimozione forzata. Compatibilmente allo svolgimento dei lavori, dovrà comunque essere consentito l’accesso ai mezzi di soccorso, di emergenza e ai residenti della zona nei tratti non interessati dai lavori, mediante la restituzione temporanea del doppio senso di circolazione.

Da lunedì 18 fino al 30 settembre in via della Madonna, dal civico 65 al 71, sarà in vigore divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli, esclusi i mezzi interessati nelle operazioni del cantiere.

Dal 21 al 30 settembre in vicolo Tolentino (tratto tra via della Madonna e il civico 8), sarà istituito il divieto di transito e di sosta con rimozione forzata. Sarà consentito l’accesso ai mezzi di soccorso, di emergenza e ai residenti della zona, nei tratti non interessati dai lavori.

Le tempistiche indicate potrebbero variare con l’andamento dei lavori ed eventuali imprevisti.

Sul posto sarà presente la segnaletica di preavviso.

[comune di pistoia]