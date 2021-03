DA LUNEDÌ MODIFICHE ALLA VIABILITÀ PER ALLACCI ALLA RETE FOGNARIA

Da domani lunedì 8 a mercoledì 10 marzo, lavori in via San Pierino Casa al Vescovo; giovedì 11 e venerdì 12 marzo in via Baggio Montanina. Sempre nella fascia dalle 8 alle 18

PISTOIA. In occasione degli interventi di allaccio alla rete fognaria, che verranno eseguiti nei prossimi giorni da Publiacqua in via San Pierino Casa al Vescovo e in via Baggio Montanina, sono previste modifiche alla circolazione.

Durante i lavori, il transito e la sosta saranno vietati da lunedì 8 a mercoledì 10 marzo, dalle 8 alle 18, in via San Pierino Casa al Vescovo, all’altezza del civico 8; giovedì 11 e venerdì 12 marzo, sempre dalle 8 alle 18, in via Baggio Montanina, all’altezza del civico 26.

Compatibilmente con i lavori, sarà consentito il transito ai mezzi di soccorso ed emergenza. Sul posto sarà presente la segnaletica di preavviso.

[comune di pistoia]