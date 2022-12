DA MARTEDÌ AL VIA LE POTATURE DEI TIGLI IN VIA MACALLÈ

Sarà interessato dai lavori di manutenzione il tratto tra via Nazario Sauro e la rotatoria all’intersezione con viale Adua

PISTOIA. Da martedì 6 dicembre, condizioni meteo permettendo, sul viale Macallè sarà avviato un intervento di manutenzione del verde. Si tratta della potatura di contenimento e alleggerimento della chioma di 25 tigli che, sulla base della programmazione definita dall’ufficio Verde del Comune, sarà eseguita ricorrendo all’accordo quadro per la manutenzione del verde.

Durante i lavori, dal 6 al 13 dicembre, escluso il sabato e i festivi, nel tratto di viale Macallè tra via Nazario Sauro e la rotatoria all’intersezione con viale Adua sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata e il traffico veicolare parzialmente deviato sulla porzione della carreggiata non interessata dal cantiere, mediante l’istituzione del senso unico alternato regolato da movieri.

Il transito pedonale sarà consentito lungo un percorso protetto.

Sul posto sarà presente la segnaletica di preavviso.

[comune di pistoia]