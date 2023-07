DA OGGI LA GESTIONE DELL’ILLUMINAZIONE PUBBLICA PASSA A HERA LUCE

Verranno riqualificati, con tecnologia a led, oltre 10.800 corpi illuminanti. Attivo un nuovo numero verde per le segnalazioni di malfunzionamenti o guasti agli impianti

PISTOIA. A partire da oggi primo luglio la gestione e la manutenzione dell’illuminazione pubblica di Pistoia passa a Hera Luce. Un passaggio di testimone che porterà con sé molti vantaggi, che vanno da una maggiore efficienza dei punti luce a un notevole risparmio energetico, passando per migliore comfort visivo nelle ore serali e notturne.

Il progetto di riqualificazione proposto da Hera Luce al Comune di Pistoia è stato attivato tramite la convenzione Consip – servizio luce 4 e prevede un completo restyling, che coinvolgerà tutto il sistema di illuminazione pubblica del territorio comunale, così da illuminare in modo più efficace e “green” le strade, i monumenti e le piazze della città. Sarà garantita maggior sicurezza e un miglioramento della qualità della vita dei cittadini, che da oggi primo luglio dovranno comunicare direttamente a Hera Luce le proprie segnalazioni, chiamando il numero verde 800 904 133 messo a disposizione per i malfunzionamenti e guasti agli impianti.

Riqualificazione dei punti luce

Nel piano tecnico, oltre alla gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti, sono previsti interventi per la riqualificazione energetica e l’adeguamento normativo e tecnologico della rete. Già dai prossimi giorni, dunque, avrà inizio la riqualificazione di oltre 10.800 corpi illuminanti con tecnologia a led, che garantiranno un risparmio energetico pari al 58%, ossia 3.300.000 Kwh all’anno, pari a 1.330 tonnellate di CO₂ che non saranno emesse nell’atmosfera ogni anno.

Un grandissimo taglio ai consumi per l’illuminazione pubblica, che corrisponde al consumo medio annuo di circa 1.223 famiglie. Inoltre, sarà garantito un approvvigionamento energetico che deriva integralmente da fonti di energia rinnovabili (100% della fornitura di energia verde).

Hera Luce procederà, poi, con la riqualificazione e sostituzione di 436 sostegni, l’adeguamento di 66 quadri elettrici e l’installazione di 236 sistemi di telecontrollo e monitoraggio dell’illuminazione. A tutto ciò si aggiunge la sostituzione di oltre 5 km di linea elettrica.

In un secondo momento, una volta che gli attuali punti luce saranno rinnovati, il nuovo gestore si occuperà anche di installarne di ulteriori e di studiare un’illuminazione più accurata per valorizzare alcuni monumenti cittadini.

Il progetto rappresenta un’applicazione concreta dell’economia circolare e un contributo rilevante al raggiungimento degli obiettivi per il 2030 dell’agenda sostenibile delle Nazioni Unite, in piena armonia con le politiche europee del Green Deal e le politiche di carbon neutrality.

Il numero verde e pronto intervento per i cittadini

Dal primo luglio, il numero verde e pronto intervento a cui fare riferimento per ogni comunicazione è 800 904 133, gratuito sia da fisso che da cellulare, attivo 24 ore su 24 e 365 giorni all’anno. Questo garantisce un’ottimale gestione di qualsiasi tipologia di segnalazione e rappresenta l’unico canale per l’attivazione del pronto intervento.

In alternativa, per le sole segnalazioni non urgenti è possibile inoltrare una email direttamente al call-center per l’inserimento a sistema della segnalazione utilizzando l’apposito format “segnala un guasto” sul sito www.heraluce.it.

[comune di pistoia]