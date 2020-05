DA OGGI RIAPRE ALLE VISITE LA VILLA MEDICEA LA MAGIA

QUARRATA. Dopo il successo della riapertura, domenica scorsa del giardino storico di Villa Medicea La Magia, oggi domenica 31 maggio ripartiranno anche le visite all’interno della dimora medicea.

Domenica scorsa sono state circa 40 le persone che, dalle 16 alle 20, hanno colto l’occasione del bel pomeriggio di sole per visitare il giardino storico della Villa. Se per visitare il giardino, basta presentarsi all’ingresso e pagare il biglietto di ingresso di 2 euro, per la visita guidata alla Villa, nel rispetto delle disposizioni per il contingentamento degli accessi al fine di contenere il contagio da Coronavirus, occorre effettuare la prenotazione chiamando il numero 347 3437462.

Visita guidata alla Villa. Da oggi domenica 31 la Villa tornerà ad essere aperta al pubblico per le visite guidate tutte le domeniche alle ore 16, eccetto, come sempre, per il mese di agosto.

La visita sarà riservata ad un massimo di 15 persone, alle quali sarà misurata la temperatura corporea prima dell’accesso ai locali.

I visitatori, dopo aver effettuato il biglietto nella sala delle carrozze (intero 8 euro e ridotto 5 euro) saranno accompagnanti nel cortile interno della villa dove saranno disposte alcune sedute. La guida spiegherà ai visitatori la storia della villa e descriverà alcune opere presenti nelle sale, dopo di che accompagnerà i visitatori al piano nobile attraverso lo scalone, il ricetto affrescato, il salone affrescato, la sala di passo, per ricondurli infine all’uscita della villa dalle scale vicino all’ascensore.

Durante tutta la visita dovrà sempre essere mantenuta la distanza interpersonale di 1,8 metri. Non sarà consentito l’accesso alla Villa con valigie, trolley, borsoni e zaini di grandi dimensioni. Tutti i visitatori dovranno indossare la mascherina e utilizzare il gel sanificante per le mani. Non sarà possibile toccare gli oggetti presenti nella Villa, sarà consentito utilizzare l’ascensore per le persone disabili con un accompagnatore e sarà possibile usufruire del bagno collocato al piano terra, vicino all’ascensore. I nomi dei visitatori saranno conservati per 15 giorni dall’ufficio di direzione della Villa.

Riapertura del giardino storico. Il giardino è aperto da domenica scorsa, ogni domenica, dalle ore 16 alle ore 20. Non occorre prenotazione e si può accedere 50 persone alla volta. Ai visitatori, prima dell’ingresso, viene misurata la temperatura corporea con termometri contactless.

È obbligatorio per tutti (visitatori e personale) indossare la mascherina, igienizzare le mani con il gel a disposizione all’ingresso, mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro in tutta l’area del giardino. La visita libera al giardino segue percorsi ed i vialetti segnalati. Non è possibile sedersi sulle scale di pietra e sugli altri manufatti, calpestare o sedersi sulle aree a verde. Si può usufruire del bagno collocato vicino all’ascensore al piano terra della villa.

Il parco ed il bosco. Il parco pubblico che si estende intorno al complesso monumentale è stato riaperto (insieme a tutti gli spazi verdi cittadini) lo scorso lunedì 4 maggio. Vista l’alta affluenza di persone registrata negli ultimi giorni, il Comune di Quarrata ha incaricato il personale della Vab di svolgere un servizio fisso di sorveglianza sul rispetto delle misure di contenimento del contagio all’interno del parco, ogni sabato e domenica pomeriggio, a partire da sabato 23 maggio. Proseguiranno i servizi di sorveglianza anche da parte della Polizia Municipale e delle forze dell’ordine.

[comune di quarrata]