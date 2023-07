DA VENERDÌ, PER SEI GIORNI, IL BLUES MARKET IN CENTRO

Dalle 10 a mezzanotte, banchi in via Cavour, angolo via Roma, via Buozzi, via Cino. Sabato 8 e mercoledì 12 luglio, il mercato bisettimanale si terrà in zona Stadio

PISTOIA. Con l’avvio del Pistoia Blues Festival, per le vie del centro storico torna il Blues Market. La manifestazione commerciale e degli hobbisti andrà avanti da venerdì 7 a mercoledì 12 luglio compresi, con orario continuato dalle 10 di mattina a mezzanotte. Interesserà l’area di via Cavour, angolo via Roma, e via Buozzi, con circa 35 banchi che esporranno strumenti, oggettistica, articoli e gadget a tema musicale, abbigliamento e suoi accessori a tema musicale e vintage-etnico, articoli artigianali in cuoio e arte design, oggettistica artigianale, prodotti tipici alimentari.

Per l’intera giornata, residenti e turisti potranno aggirarsi tra le bancarelle, per concludere poi la giornata in piazza del Duomo, ascoltando ottima musica dal vivo.

In occasione della presenza in centro del Blues Market, sabato 8 e mercoledì 12 luglio, il mercato bisettimanale che di solito si tiene in piazza del Duomo e vie limitrofe sarà spostato in zona Stadio.

Non si terrà, invece, nei mesi di luglio e agosto, il Mercato Antiquario, previsto durante l’anno ogni seconda domenica del mese.

Modifiche alla viabilità

Dalle 10 del 7 luglio alle 1 di notte del 13 luglio, in via Cavour, nel tratto tra via Roma e piazza Gavinana, via Cino da Pistoia, piazza Gavinana e via Buozzi saranno vietati il transito e la sosta a tutti i veicoli, tranne che ai mezzi inerenti la manifestazione.

Inoltre, dal 7 al 12 luglio, dalle 17 alle 1.30 del giorno successivo, saranno adottati ulteriori provvedimenti alla viabilità.

In via Curtatone e Montanara, nel tratto tra via della Madonna e via Verdi, saranno vietati la sosta, con rimozione forzata, e il transito a tutti i veicoli, tranne a quelli a servizio dell’invalido titolare del posto riservato in prossimità del civico 4.

In via della Madonna, nel tratto tra via dell’Ospizio e via Buozzi, saranno istituiti il divieto di sosta con rimozione forzata e di transito, con deviazione del transito da via Vitoni e via dell’Ospizio.

In via Cavour, nel tratto tra piazza San Leone e via Roma, saranno vietati il transito e la sosta a tutti i veicoli, ad eccezione quelli inerenti la manifestazione.

Lungo il tratto occupato dai banchi sarà consentito il passaggio ai mezzi di soccorso e di emergenza, lasciando libera un’apposita corsia di transito.

Sul posto sarà presente la segnaletica di preavviso.

[comune di pistoia]