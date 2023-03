DAGLI USA A MONTEMURLO, ARRIVA RONY GRATEREAUT, PRESENTATORE E MAESTRO DI ZUMBA DI FAMA INTERNAZIONALE

Per la prima volta in Italia, Gratereaut sarà domenica 19 marzo al centro sportivo Nesti di Bagnolo per un grande evento di Zumba a cui hanno già aderito 150 appassionati

MONTEMURLO. Montemurlo ospita per la prima volta in Italia Rony Gratereaut, presentatore, maestro e formatore di zumba di fama internazionale, che domenica 19 marzo alle ore 15 sarà al centro sportivo Nesti di via Micca a Bagnolo per una masterclass, un breve corso di specializzazione aperto a tutti gli amanti della disciplina.

La zumba è un tipo di allenamento a ritmo di musica che unisce aerobica e balli caraibici, che sta riscuotendo sempre più successo tra atleti di tutte le età. Le iscrizioni all’evento, che conta già 150 partecipanti, sono ancora aperte. Si può assistere alla lezione come spettatori dagli spalti o ci si può allenare direttamente in pista con Rony, che arriva da Orlando in Florida e nel mondo della zumba è una vera celebrità.

Tra i 150 partecipanti all’evento, molti arrivano anche dall’estero, soprattutto da Germania e Svizzera, un bel ritorno anche per il turismo e le strutture ricettive del territorio. La manifestazione ha il patrocinio del Comune di Montemurlo e della Proloco Montemurlo.

Oggi Rony Gratereaut incontrerà il sindaco Calamai e, accompagnato dalla Pro-loco, farà un giro turistico sul territorio. Per partecipare e avere maggiori informazioni basta contattare il numero 3349763558.

[masi —comune di montemurlo]