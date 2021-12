DAI “CUORI ARANCIONI” I REGALI PER I PICCOLI RICOVERATI DEL REPARTO PEDIATRICO DEL SAN JACOPO

La consegna dei giochi è avvenuta oggi, vigili di Natale

PISTOIA. Dai “Cuori Arancioni” sono arrivati oggi i regali per i piccoli ricoverati del reparto pediatrico del San Jacopo, diretto dal dottor Rino Agostiniani che ha accolto e ringraziato gli elfi e Babbo Natale.

Il Club dei tifosi della pistoiese calcio con le raccolte provenienti dalle lotterie e dalle donazioni hanno acquistato i giochi per i bambini che sono stati distribuiti dal personale sanitario. È stato un momento di gioia per i bambini in occasione della vigilia di Natale.

Il dottor Leonardo Capecchi, della direzione sanitaria del presidio, ha sentitamente ringraziato i Cuori Arancioni per l’importante gesto di solidarietà

[asl toscana centro]