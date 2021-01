DAL 1 FEBBRAIO ORARI BIBLIOTECHE OVEST E NORD

I nuovi orari di apertura delle biblioteche decentrate della città. Da domani le biblioteche comunali Ovest e Nord ‘P. Impastato” aprono anche il mercoledì e il venerdì mattina

PRATO. Da domani lunedì 1 febbraio la Biblioteca Ovest e la Biblioteca Nord ‘P. Impastato’ apriranno al pubblico anche il mercoledì e il venerdì mattina. Saranno così aperte: il lunedì dalle 14 alle 19 e il mercoledì e il venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 19.

Il servizio di prestito continua ad essere attivo su prenotazione (via mail o via telefono) e per le restituzioni si entra senza prenotare, ma è possibile l’accesso di una sola persona per volta. I posti studio, distanziati e numerati, sono assegnati in ordine di arrivo direttamente sul posto.

Info: www.bibliotecalazzerini.prato.it

Biblioteca Prato Ovest

bibliotecaovest@comune.prato.it

0574 1837502

Biblioteca Prato Nord P. Impastato

bibliotecanord@comune.prato.it

0574 463298

