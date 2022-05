DAL 2 MAGGIO AL VIA I LAVORI DI ASFALTATURA DI VIA DALMAZIA

Un intervento particolarmente atteso. Le modifiche alla viabilità

PISTOIA. Avranno inizio domani lunedì 2 maggio i lavori di asfaltatura di via Dalmazia, per un’estensione di oltre mezzo chilometro. Il primo tratto interessato sarà quello che va da via del Lago fino a via Stelvio, dopodiché la bitumatura proseguirà per fasi successive, fino ad arrivare all’intersezione con la rotatoria di via Clemente IX.

Si tratta di un intervento particolarmente atteso, che andrà a migliorare la percorribilità e la sicurezza di una delle arterie più importanti per i collegamenti interni alla città.

Per l’attuazione dei lavori su via Dalmazia è stato previsto un investimento di circa 195mila euro, sempre nell’ambito dell’accordo quadro per le bitumature. Verrà così completato il risanamento del manto stradale di tutta la carreggiata, comprese le aree pertinenziali, ossia i parcheggi laterali. Dopo la fresatura, sarà steso il nuovo manto stradale e quindi tracciata la segnaletica orizzontale.

Prosegue, dunque, l’attuazione del piano di manutenzione straordinaria che prevede una lunga serie di interventi per il rifacimento del manto usurato e in alcuni casi anche la sistemazione del sottofondo.

Come ricorda l’assessore ai lavori pubblici, in questi primi mesi dell’anno sono stati avviati nuovi interventi di riasfaltatura su viabilità solitamente molto trafficate e per questo maggiormente sottoposte all’usura. Ad aprile sono stati completati, tra gli altri, i lavori su viale Adua e sulle quattro rampe che dal Ponte Europa conducono alla rotatoria, e adesso si passa a via Dalmazia, procedendo per stralci. È probabile che si verifichino alcuni disagi per il traffico, per i quali l’Amministrazione si scusa, ma la bitumatura è un’operazione particolarmente importante e necessaria, che richiede la completa chiusura della strada per alcuni giorni.

Modifiche alla viabilità

Durante l’esecuzione dei lavori, dal 2 al 6 maggio, nel tratto di via Dalmazia compreso fra via del Lago e via Stelvio sarà istituito il divieto di transito e di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli.

Il divieto di sosta con rimozione forzata sarà progressivamente esteso nel tratto successivo, verso l’intersezione con via Ernesto Rossi.

Per questa prima fase sono previsti percorsi alternativi preferibilmente attraverso viale Adua e il Ponte Europa oppure percorrendo via Monte Rosa, via Pordoi e via Stelvio.

