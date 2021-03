DAL 30 MARZO ARRIVA IN PROVINCIA DI PRATO IL SOFTWARE CUP 2.0

Blocco prenotazioni per passaggio dei dati dal 24 al 29 marzo. Il nuovo software consente ai cittadini residenti nell’area pratese di avere una offerta di appuntamenti con agende dedicate

PRATO. Dal prossimo 30 marzo nei Comuni della Provincia di Prato, sarà operativo il nuovo software CUP 2.0 che consente ai cittadini di prenotare prestazioni ambulatoriali: visite, esami ed indagini diagnostiche.

Si tratta di uno strumento messo a disposizione per facilitare gli utenti che potranno prenotare la prestazione sanitaria richiesta sia nell’ambito territoriale Pratese che Pistoiese, dove da alcuni giorni è già attivo il nuovo software ed accedere così ad un’offerta di appuntamenti maggiore.

Un ulteriore vantaggio del sistema è rappresentato dalla separazione delle prime visite da quelle di controllo successive che, sulla base delle indicazioni regionali, devono essere sempre più gestite dallo specialista che ha già preso in carico il paziente per ridurre la frammentazione dei percorsi assistenziali di follow up.

Il Cup 2.0 sarà operativo in tutte le postazioni di prenotazione aziendali, fisiche e telefoniche, così come nelle farmacie, istituti accreditati, presso i medici di medicina generale e nelle Case della Salute dove il servizio di prenotazione è stato attivato.

Il nuovo software Cup 2.0 introduce una forte innovazione nel sistema di accesso alle prestazioni Aziendali che semplifica la vita del cittadino nei percorsi di cura. Il progetto è stato presentato in questi giorni da Leonardo Pasquini, direttore CUP e URP dell’Azienda Sanitaria insieme al direttore della

Struttura Servizi ai cittadini Prato Pistoia Claudio Sarti, al direttore sanitario dell’ospedale di Prato Daniela Matarrese e al direttore della Zona distretto Pratese Lorena Paganelli a tutti gli operatori coinvolti.

“Siamo impegnati ad implementare sul territorio dell’Azienda USL Toscana centro il sistema unico regionale CUP 2.0 con l’obiettivo di rendere l’ accesso alle prestazioni semplice e trasparente” ha aggiunto il dottor Leonardo Pasquini.”

“L’implementazione del CUP 2.0 e del sistema Zerocode consentirà ai cittadini di poter prenotare le prestazioni attraverso il web, quindi direttamente da casa o nel punto più vicino alle proprie esigenze di vita o di lavoro – ha sottolineato il dottor Claudio Sarti. Questo non costringerà più, come è ancora in alcuni casi, a presentarsi allo sportello. I meccanismi di accesso ai servizi sanitari saranno sempre più vicini ai ritmi di vita delle persone evitando di condizionarne le giornate.”

Le modalità di prenotazione

-Call center telefonico 055 – 545454 – tasto 2 da lunedì a venerdì dalle ore 7.45 alle ore 18.40, il sabato dalle ore 7.45 alle ore 12.40

-on line : https://prenota.sanita.toscana.it/ con richiesta dematerializzata e codice fiscale

-presso tutti gli sportelli CUP aziendali sul territorio

-presso le farmacie della provincia di Prato sia pubbliche che private che hanno aderito al progetto CUP 2.0

presso gli Istituti accreditati

-presso il medico di famiglia se ha aderito al progetto

tutte le info su sedi ed orari : www.uslcentro.toscana.it – Home – come fare per – prenotare visite ed esami

Blocco delle prenotazioni:

Per consentire il passaggio dei dati nel nuovo sistema, le prenotazioni CUP saranno sospese dalle ore 14.00 di mercoledì 24 a lunedì 29 marzo.

Da martedì 30 marzo sarà operativo il nuovo sistema di prenotazione

Prelievi ematici

La prenotazione del prelievo potrà essere effettuata con Zerocode, il sistema online della Regione Toscana che consente di scegliere il luogo, il giorno e l’orario dell’appuntamento. Per prenotare è necessario inserire il codice fiscale, il numero della ricetta elettronica ed il proprio numero di cellulare. Presso il punti CUP sarà comunque garantita al cittadino la prenotazione.

Formazione

Nella fase preparatoria saranno formati tutti gli operatori coinvolti nel nuovo servizio con video tutorial, formazione on-line ed affiancamento on-site nei presidi di maggior affluenza. Sarà inoltre attiva una control room da remoto per le prime settimane di attivazione in modo da fornire supporto alle eventali problematiche che potrebbero presentarsi.

I numeri delle operazioni effettuate

A febbraio 2021 sono state gestite oltre 55.420 prenotazioni e 6.097 disdette nell’ambito Pratese. Sempre nello stesso mese, le prenotazioni sono così distribuite: oltre la metà effettuate agli sportelli e Cup decentrati (58,46%), presso le farmacie e parafarmacie (19,39%) segue il Call center (16,61%), gli Istituti accreditati (3,18%), i medici di medicina generale (1,48%) e infine le Associazioni di Volontariato (0,88%).

Considerando l’elevato numero di operazioni gestite, oltre all’ampia offerta dei punti di prenotazione, il passaggio al software 2.0 è un’operazione complessa. Il settore CUP e gli altri settori dell’Azienda coinvolti nel servizio stanno svolgendo un continuo lavoro di verifica e controllo durante questa fase preparatoria che proseguirà nelle fasi successive. Nei primi giorni di passaggio al nuovo sistema non possono essere escluse alcune criticità nei punti prenotazione che saranno subito evidenziate per la risoluzione di eventuali problematiche.

[Asl Toscana Centro — Prato]