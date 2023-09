DAL 30 SETTEMBRE PARTE LA RASSEGNA “PASSIONI POETICHE”

Gli appuntamenti si terranno nella Tinaia di Villa La Magia

QUARRATA. Cinque appuntamenti con la poesia nella Tinaia di Villa medicea La Magia.

Passioni poetiche, incontri e riflessioni con alcuni protagonisti del nostro tempo, questo il nome della rassegna organizzata dal Comune di Quarrata con Auser Quarrata e curata da Carla Beatrice Lomi, prenderà il via sabato 30 settembre, per proseguire poi nel mese di ottobre, sabato 7 e sabato 21 ottobre, e nel mese di novembre, 11 e 25 novembre.

L’inizio delle conferenze è fissato per le 17.00. L’ingresso è libero per un massimo di 50 posti.

“Il progetto, che ho ideato e sto curando su invito di un gruppo di amiche di Quarrata — ha detto la curatrice Carla Beatrice Lomi — è stato accolto favorevolmente dalla Sezione Auser di Quarrata e così è stato sottoposto alla valutazione del Sindaco di Quarrata che riveste anche il ruolo di Assessore alla Cultura.

La sua adesione ha rappresentato l’indispensabile premessa per dare inizio ad un viaggio di scoperta da condividere insieme che ci potrà inoltrare nel cuore della creazione poetica, attraverso l’opera di autori irrinunciabili e amati, capaci di rinnovare il nostro sguardo sul mondo, sulla vita”.

Ecco nel dettaglio la programmazione:

sabato 30 settembre

ore 17.00 – “I’M NOBODY! WHO ARE YOU? ARE YOU NOBODY TOO?” recital di e con Silvio Raffo su testi di EMILY DICKINSON

ore 20.00 – Apericena a cura di AUSER (euro 18 info e prenotazioni al 333 4104627)

ore 21.00 – Proiezione del film “A QUIET PASSION” con Cynthia Dixon, regia di Terence Davies. Presenta Silvio Raffo

sabato 7 ottobre

ore 17.00 – “SANDRO PENNA” di e con Daniela Marcheschi

sabato 21 ottobre

ore 17.00 – “ATTILIO BERTOLUCCI A TOKYO” di e con Paolo Lagazzi,. intervento musicale di Floraleda Sacchi (arpa)

sabato 11 novembre

ore 17.00 – “LE ALI STRANIERE DELLA POESIA” di e con Maura Del Serra, letture di MONICA MENCHI e intervento musicale di Ivano Battiston (fisarmonica)

sabato 25 novembre

ore 17.00 – “LA POESIA DI WISLAWA SZYMBORSKA” di e con Maria Grazia Calandrone, intervento musicale di

Ladislau Petru Horvart (violino)

“La rassegna letteraria Passioni poetiche propone occasioni altamente qualificate ma accessibili a tutti per accostarci con intima consapevolezza all’universo poetico, partecipe dei segreti e degli incanti della musica. Saranno nostre ospiti alcune delle personalità più autorevoli del nostro panorama letterario, che si accorderanno a valenti musicisti per offrirci il piacere dell’ascolto che crea un dialogo fecondo. Silvio Raffo, Daniela Marcheschi, Paolo Lagazzi, Maria Grazia Calandrone ci guideranno con le loro sapienti parole a scoprire l’opera dei maestri che più hanno amato: da Emily Dickinson a Sandro Penna, da Attilio Bertolucci a Wislawa Szymborska; finché Maura Del Serra, nel suo viaggio dell’anima, ci condurrà al centro costitutivo di questo cosmo sulle ali straniere della poesia.

Gli autori scelti, diversi fra loro, sono uniti dalla comune ricerca della parola coinvolgente e necessaria, capace di allontanarci dall’approssimazione, dalla distrazione, dall’incuria, dagli aspetti più deteriori del nostro tempo. Essa dà volto riconoscibile al tumulto del cuore e ai molteplici disordini del mondo, si radica in noi, risveglia le nostre anime, diviene origine: si accorda al divenire del nostro essere, rivelandolo nell’espressione.

[Non solo.] Con la loro sensibilità che dall’intelletto e dai sensi fa nascere il canto, con il loro costante esercizio creativo possono liberarci dai nostri stessi desideri e illusioni, dal peso del nostro essere per metterci in contatto con l’inesprimibile in un dialogo tra ciò che è presente e ciò che è assente, capace di suscitare in noi stati d’animo e intuizioni che rivelano la profondità insondabile della vita. Partecipi delle passioni e dell’arte poetica che crea il silenzio potremo tornare alle sorgenti che non si prosciugano, per ripensare da lì il nostro destino personale e culturale, morale e civile”

La curatrice della rassegna

Carla Beatrice Lomi

Per informazioni è possibile scrivere a info@villalamagia.com

