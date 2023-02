DAL 5 MARZO “CI VEDIAMO A TEATRO!”

Alla Sala Banti torna il cartellone dedicato al pubblico delle famiglie

MONTEMURLO. Al via da domenica 5 marzo la quindicesima edizione della stagione ragazzi della Sala Banti di Montemurlo, Ci vediamo a teatro!. Un programma di cinque appuntamenti domenicali fino ad aprile dedicato ai più piccoli e alle loro famiglie. Un’occasione per condividere la magia del teatro, per sognare insieme ed esercitare la fantasia.

Un cartellone che, come da tradizione, nasce dalla collaborazione tra il Comune di Montemurlo e la Fondazione Toscana Spettacolo onlus.

“Fare teatro e portare i ragazzi e i bambini a teatro è un’esperienza che coinvolge, fa riflettere, emoziona e avvicina gli altri. — dice l’assessore alla cultura del Comune di Montemurlo, Giuseppe Forastiero — Il teatro stimola il pensiero critico, la fantasia e siamo felici anche quest’anno di riproporre una rassegna pensata per i più giovani ma che, siamo certi, come sempre saprà conquistare anche i grandi”.

Anche il sindaco Simone Calamai sottolinea che «il teatro va promosso e proposto fin dalla tenera età. Un teatro, grazie alla collaborazione con Fondazione Toscana Spettacolo, di grande qualità artistica ma a prezzi popolari»

“Quello nei confronti delle nuove generazioni — osserva la presidente della Fondazione Toscana Spettacolo onlus, Cristina Scaletti— è un impegno che da anni condividiamo con l’amministrazione comunale di Montemurlo, portando alla Sala Banti un programma di spettacoli pensato per i più piccoli e le famiglie. Ci vediamo a teatro! nasce proprio per creare momenti di condivisione ed avvicinare i bambini e i ragazzi, che saranno gli spettatori di domani, alla fruizione culturale”.

“La Sala Banti —sottolinea la direttrice della Fondazione Toscana Spettacolo onlus, Patrizia Coletta, — si prepara ad accogliere il pubblico delle famiglie per cinque appuntamenti domenicali fino ad aprile. Per i più piccoli sarà l’occasione per sognare, esercitare l’immaginazione, scoprire la magia del teatro, vivendo con in propri familiari un’esperienza di crescita costruttiva ed emozionante”.

“Gli spettacoli sono un’occasione formativa preziosa — spiega Mirko Gianformaggio della Compagnia teatrale I Formaggini Guasti, che, come ogni anno, collabora con il Comune e Fondazione alla rassegna Ci vediamo a teatro! — Cinque spettacoli eterogenei ma nei quali gli spettatori potranno trovare in ciascuno uno spirglio di poesia”.

IL PROGRAMMA — Il primo appuntamento in programma domenica 5 marzo (ore 16:30), è con PINOCCHIO IN 3 DÌ: uno spettacolo per tutte le età di PatrIzia Guastini, con Gianformaggio, Elena Collina, Matilde Toni e Virna Gianformaggio.

Una nuova produzione de I formaggini guasti: il capolavoro involontario di Carlo Collodi presentato al pubblico così com’era in origine. Uno spettacolo che combina modernità e classicità. Accanto all’attore — narratore, due talentuose attrici/musiciste e una danzatrice capaci di sostenere e arricchire la storia con musiche originali, dialoghi e suoni curiosi. Gli spettatori assisteranno ad un piccolo prodigio: un autentico ceppo di quercia che si trasforma in scena!

Domenica 12 marzo (ore 16:30) è il momento di SCUSA (età consigliata: dai 3 anni). Lo spettacolo, scritto e diretto da Michele Comite, è prodotto dal Collettivo Clochart e interpretato da Lara Ferrari e Viviana Pacchin.

Due sorelle sono in perenne litigio e non riescono a chiedersi scusa: ci sono molti modi per farlo, in certi casi vanno usati tutti, in altri ne basta uno. Lo spettacolo affronta il tema dell’importanza di chiedere scusa quando si sbaglia, un gesto che rafforza l’amicizia, chiarisce i dubbi e rappresenta un rimedio contro l’odio.

Terzo appuntamento in programma domenica 19 marzo (ore 16:30): alla Sala Banti va inscena RADIOPINOCCHIO (età consigliata: dai 6 anni). Una produzione Cam, con Vasco Mirandola, Martina Pittarello e Gabriele Grotto.

Lo spettacolo mette insieme il piacere dell’ascolto con il gioco creativo della finzione scenica. I suoni, i rumori, le voci dei vari personaggi aiutano lo spettatore ad entrare in prima persona nelle avventure del celebre burattino.

C’ERA DUE VOLTE— UN PIEDE (età consigliata: dai 4 anni) è lo spettacolo di Laura Kibel e Veronica Gonzalez in programma domenica 26 marzo (ore 16:30).

Veronica Gonzalez ha due piedi come quasi tutte le persone di questo mondo, ma i suoi piedi sono speciali: si trasformano in bizzarri personaggi ogni volta che lei li traveste. In C’era due volte— un piede le sue marionette in carne ed ossa interpretano le più esilaranti storie accompagnate da una ricca colonna sonora, mentre si intrecciano scene piene di poesia, ritmo, fantasia e umorismo.

Chiude il cartellone dedicato alle famiglie, domenica 2 aprile (ore 16:30), CAMEMBERT. Grande mago (età consigliata: dai 3 anni). Uno spettacolo di Patrizia Guastini, diretto da Ester D’Argenio, con Mirko Gianformaggio e Emanuele Mineccia.

Camembert è un falso cattivo, tronfio e maleducato, con un aspetto arcigno e grottesco: sopracciglia diaboliche, ghigno ostentato, impeccabile cilindro nero. Il suo partner è invece un assistente dalle caratteristiche opposte alle sue: abbigliamento variopinto ma raffinato, un piccolo naso rosso, un sorriso dolce e un modo di fare delicato e infantile.

Questi due personaggi sono i protagonisti dell’esibizione del grande mago e dei sui suoi poteri, che però lo hanno abbandonato. In un susseguirsi di gag surreali si delinea il clamoroso fiasco di Camembert ed il trionfo del suo assistente, che si rivela abile e infallibile.

BIGLIETTERIA — Il posto unico costa 5 euro. Per informazioni, prenotazioni e prevendite si possono contattare I formaggini guasti tel. 0574 651548 — cell. 328 2718519

salabantiragazzi@gmail.com

www. comune.montemurlo.po.it

www. toscanaspettacolo.it

