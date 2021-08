DAL 6 AGOSTO GREEN PASS PER MUSEI CIVICI, BIBLIOTECHE SAN GIORGIO E FORTEGUERRIANA E ARENA DI PORTA AL BORGO

È necessario presentarsi all’ingresso di questi istituti muniti di documento d’identità e Green Pass, di cui il personale in servizio verificherà digitalmente autenticità e validità

PISTOIA. Dal 6 agosto è necessario che utenti e visitatori esibiscano il Green Pass per poter accedere alle Biblioteche San Giorgio e Forteguerriana, all’Archivio Storico Comunale, ai Musei Civici (Museo Civico d’arte antica in Palazzo Comunale, Museo dello Spedale del Ceppo e Museo del Novecento e del Contemporaneo di Palazzo Fabroni) e all’Arena di Porta al Borgo (cinema all’aperto), come stabilito dall’art. 3, comma 1 del Decreto Legge 23 luglio 2021 n. 105.

È necessario presentarsi all’ingresso di questi istituti muniti di documento d’identità e Green Pass, di cui il personale in servizio verificherà digitalmente autenticità e validità. Tali disposizioni non si applicano ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale (bambini fino a 12 anni) e a coloro che, per comprovati motivi di salute, sulla base di idonea certificazione medica, non possono vaccinarsi.

Il Green Pass è la Certificazione verde Covid-19, nella forma di un QR Code da scaricare e presentare in formato cartaceo o digitale sullo schermo dello smartphone, emessa dalla piattaforma nazionale del Ministero della Salute con la quale viene comprovato che almeno la prima dose vaccinale (validità 9 mesi) sia stata fatta, oppure vi sia stata la guarigione dall’infezione da Sars-CoV-2 (validità 6 mesi), o sia stato effettuato un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus Sars-CoV-2 (con validità 48 ore).

Per la sicurezza del pubblico e per garantire la massima qualità della visita, nel rispetto delle normative anti Covid-19, si ricorda che gli ingressi a musei, biblioteche e archivi sono limitati e i visitatori sono cortesemente invitati a collaborare attenendosi alle seguenti misure di sicurezza, che riprendono e implementano le prescrizioni sanitarie promulgate dalle autorità nazionali e locali.

Eccole in dettaglio:

Indossare sempre la mascherina durante tutta la permanenza all’interno di musei e biblioteche.

Mantenere sempre la distanza interpersonale di almeno 1 metro, sia presso le biglietterie che all’interno dei percorsi museali e degli spazi di studio.

In caso di temperatura superiore o uguale a 37,5°C l’ingresso non è consentito.

Curare l’igiene delle mani utilizzando gli appositi disinfettanti a base alcolica dei distributori o il sapone disponibile nelle toilette.

Evitare di toccare con le mani occhi, naso, bocca e in generale il viso.

Nei musei, non toccare le opere esposte, le vetrine e le bacheche, limitare all’indispensabile il contatto con le superfici comuni (pareti, corrimano ecc.) e consultare le postazioni multimediali con i guanti monouso; per le biblioteche e gli archivi, sono previsti protocolli di sanificazione per le postazioni.

Starnutire o tossire in un fazzoletto usa e getta o nella piega del gomito.

Utilizzare gli ascensori solamente in caso di necessità, rivolgendosi al personale in servizio.

La biblioteca San Giorgio adotterà alcune misure per coloro che non possono entrare all’interno dell edificio:

invito all’uso della delega: una persona di fiducia viene delegata a ritirare i libri prenotati, mentre la riconsegna può sempre essere fatta da un’altra persona;

invito a usare il prestito a domicilio (realizzato con la collaborazione di alcune associazioni di volontariato del territorio);

apertura di un punto prestito “al volo” con accesso al pubblico dal giardino della biblioteca, per il ritiro dei libri prenotati e la riconsegna dei documenti già in prestito da parte delle persone non vaccinate.

Arena di Porta al Borgo: chi ha acquistato l’abbonamento prima del 6 agosto e non avesse la possibilità di esibire il Green Pass, potrà ottenere un rimborso presentandosi alla cassa del cinema all’aperto in Porta al Borgo (via delle Pentole 4). Info posta@mabuse.it .

