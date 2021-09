DAL PRIMO OTTOBRE PARTE IL CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2021

Pubblicato un bando di selezione per la formazione di un elenco integrativo di rilevatori dal quale il Comune potrà attingere in caso di necessità

PISTOIA. Il primo ottobre prenderà il via la nuova edizione del Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni, che dal 2018 è diventato annuale e coinvolge ogni anno solo un campione rappresentativo di famiglie. Nel 2021 le famiglie che partecipano al Censimento saranno 2.472.400 sull’intero territorio nazionale.

Il Censimento permette di conoscere le principali caratteristiche strutturali e socio-economiche della popolazione che dimora abitualmente in Italia, a livello nazionale, regionale e locale, e di confrontarle con quelle del passato e degli altri Paesi.

Grazie all’integrazione dei dati raccolti dal Censimento con quelli provenienti dalle fonti amministrative, l’Istat è in grado restituire informazioni continue e tempestive, rappresentative dell’intera popolazione. Per arricchire questo patrimonio di dati statistici e conoscere meglio il Paese, è fondamentale la piena collaborazione di tutte le famiglie campione.

La prima rilevazione (detta “Areale”) inizierà il primo ottobre e terminerà il 18 novembre. Per effettuarla, verrà lasciato un avviso all’accesso principale dell’abitazione e in cassetta un tagliando compilato dal rilevatore che effettuerà l’intervista.

La seconda fase della rilevazione (detta “da Lista”) inizierà il 4 ottobre e terminerà il 23 dicembre. In questo caso verrà inviata una lettera direttamente da Istat alle famiglie selezionate.

Partecipare al Censimento è un obbligo di legge.

L’assistenza alla compilazione del questionario è completamente gratuita.

La famiglia potrà contattare il numero verde Istat 800 188 802, attivo dal 1 ottobre al 23 dicembre tutti i giorni, compresi sabato e domenica, dalle 9 alle 21; contattare o andare (su appuntamento) all’ufficio comunale di Censimento con sede in via Santa 2 a Pistoia, e-mail ufficiocensimento@comune.pistoia.it

Per consentire la rilevazione censuaria, è stato pubblicato un bando di selezione per la formazione di un elenco integrativo di rilevatori dal quale il Comune potrà attingere in caso di necessità. L’inserimento nell’albo dei rilevatori avverrà tramite una selezione per titoli che porterà a stilare una graduatoria delle persone idonee a effettuare le rilevazioni statistiche. I rilevatori avranno diritto a un compenso secondo quanto previsto da Istat.

Le domande devono essere presentate secondo le modalità indicate nel bando, consultabile sul sito del Comune di Pistoia, all’albo pretorio online oppure nell’area tematica “Statistica”, alla pagina https://www.comune.pistoia.it/aree-tematiche/statistica-e-sit/statistica

[comune di pistoia]