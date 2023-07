DALLA COREA DEL SUD A PISTOIA

Visita della delegazione della città di Gongju

PISTOIA. Una visita per sancire l’inizio di un’amicizia tra due città apparentemente lontane, Gongju e Pistoia, ma con più di un punto di contatto. Così, da lunedì 10 a oggi, mercoledì 12 luglio, una delegazione della città sudcoreana ha soggiornato a Pistoia per intraprendere questo percorso di condivisione e scambio tra le due realtà.

L’incontro è il culmine, dunque, dei rapporti intercorsi negli ultimi tre anni tra l’assessorato al Turismo del Comune di Pistoia e il Console onorario della Corea del Sud Riccardo Gelli.

Prima di visitare la città e le sue bellezze, la delegazione, guidata dal vicesindaco Lee Soonjong e dal vicepresidente del consiglio comunale Lim Dalhee, ha incontrato nella Sala Grandonio del Palazzo comunale il sindaco di Pistoia Alessandro Tomasi e l’assessore alle tradizioni, al turismo e ai gemellaggi Alessandro Sabella. Presenti il Console Gelli e la dirigente del servizio cultura e tradizioni, turismo e informatica Maria Stella Rasetti.

«È interesse nostro, da qualche anno, aprirci e sviluppare strategie per attratte un turismo differente da quello di massa delle grandi città toscane – ha commentato Tomasi – speriamo di far conoscere in modo autentico Pistoia e di creare un dialogo vero e profondo attraverso la cultura, che deve essere il primo canale di comunicazione per avvicinare i popoli.»

«Questa visita ha sancito l’inizio di un percorso di avvicinamento tra le due città, il nostro obiettivo è aprire un canale per proporre Pistoia come destinazione turistica – ha dichiarato Sabella –. Ci sono molti punti di contatto, come l’arte e la natura, che possono rendere la nostra città una delle tappe da non perdere per i sud-coreani in visita nel nostro Paese. Senza dimenticare i cammini che attraversano la città e che possono essere molto attrattivi, visti i tanti coreani che ogni anno percorrono il Cammino di Santiago».

La delegazione coreana ha colto l’occasione per invitare ufficialmente il sindaco di Pistoia al Baekje Cultural Festival, la manifestazione storico-culturale che si tiene a fine settembre nella città di Gongju e che è giunta alla 69° edizione.

Le due città si sono scoperte vicine anche nella scelta dell’animale che le rappresenta, l’orso Goma di Gongju e il Micco di Pistoia.

[comune di pistoia]