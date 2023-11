DALLA LOMBARDIA ALIMENTI, VESTIARIO E PRODOTTI DI IGIENE E PULIZIA PER MONTEMURLO

“Anche oggi abbiamo fatto la nostra parte da fratelli italiani”.. Ad accogliere i rappresentanti delle associazioni Arces, Asd Play Dog Mileo di Casalmaggiore e il Gruppo dei solidari di Suzzara il sindaco Simone Calamai e il vice Giuseppe Forestiero

VIADANA — MONTEMURLO. Come progettato da Giuseppe Guarino e Alfredo Saviola, i volontari Arces Odv (Nicola Guarino, Emilio Bonvicini, Raffaele Arcuri e lo stesso Giuseppe Guarino) e il bilico del Gruppo Saviola —Trasporti Delta alla guida del bravissimo Sandro Zanassi, partiti di buon mattino sono ora in fase di rientro dopo aver consegnato tutta la raccolta di alimenti, vestiario e prodotti igiene personale e pulizia a Montemurlo.

La raccolta di tre associazioni Arces, Asd Play Dog Mileo di Casalmaggiore e il Gruppo dei solidari di Suzzara.

Arrivati sul posto accolti con molta cortesia da Sindaco Simone Calamai e dal Vicesindaco Giuseppe Forestiero e dal volontario Daniele Bartoletti e dai volontari dell’Ordine Malta.

La situazione ancora ad oggi è molta complessa, si lavora ancora per liberare dal fango molte abitazioni e anche aziende lavorative, ci vorrà anche questa volta molto tempo per il ritorno alla normalità oltre al ricordo delle due vittime.

Lo scambio di cortesia sicuramente continuerà con una futura collaborazione, concluso con il pranzo offerto dal Sindaco, prima della ripartenza.

Si ritorna a casa dalle nostre famiglie, non si è molto stanchi ma si pensa ad altre famiglie che sono in difficoltà, nei nostri occhi lucidi scorre una lacrima.

Si ringrazia il Dott. Davide Marcato e Dott. Gabriele Marcato del gruppo Saviola per averci permesso ancora una volta di dare il nostro aiuto incondizionato anche in questa emergenza.

Abbiamo portato la nostra positività e abbraccio alla collettività, ma alla fine anche la nostra tradizione mantovana, con la torta sbrisolona offerta dal forno Scaglia di Viadana.

La nostra speranza che non succedono più queste tragedie, dovute al cambiamento climatico, ma se dovesse succedere non ci dovrà trovare impreparati.

Ce la mettiamo tutta con la nostra professionalità di volontari, saremo pronti come sempre con cuore in mano.

[giuseppe guarino]