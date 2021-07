DALLA PESTE AL COVID 19, A PISTOIA LA TERZA TAPPA DELLA MOSTRA SU VIRUS E VACCINAZIONI

La presentazione ieri nell’Hub “La Cattedrale”

PISTOIA. Terza tappa a Pistoia , nell’Hub vaccinale “La Cattedrale” (via Pertini) della Mostra “Con cura, con amore, con rigore. Viaggio nella storia dei vaccini”, una cavalcata in ventisei pannelli attraverso i secoli che racconta la battaglia dell’uomo contro virus e malattie, ma anche l’impegno di scienziati e medici che grazie alle loro scoperte hanno salvato migliaia di vite. Proprio come sta accadendo ora, in questa stagione della pandemia da Sars-cov 2.

La Mostra è stata presentata ieri a “La Cattedrale”. Erano presenti, tra gli altri, Gerlando Iorio Prefetto di Pistoia, il dottor Giancarlo Landini Presidente Fondazione Santa Maria Nuova, Anna Maria Celesti Presidente della Società della Salute pistoiese, Daniele Mannelli, direttore della Società della Salute Pistoiese, Monica Chiti direttore infermieri area pistoiese, Silvia Mantero direttore Valutazione bisogni e identificazione risposte di continuità assistenziale e Lidia Marino Merlo igiene pubblica Pistoia.

[asl toscana centro – pistoia]