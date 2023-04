DALLA REGIONE 45MILA EURO PER I GIOVANI VOLONTARI DEL TERZO SETTORE

Finanziati nove progetti dell’area di Pistoia vincitori del bando “Siete presente. Con i giovani per ripartire”, realizzato da Cesvot

PISTOIA. Quarantacinquemila euro di finanziamenti per i 9 progetti dell’area di Pistoia vincitori del bando “Siete presente. Con i giovani per ripartire”, realizzato da Cesvot e finanziato da Regione Toscana-Giovanisì in accordo con il Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale, con il contributo delle 11 Fondazioni bancarie della Toscana.

Il bando “Siete presente. Con i giovani per ripartire” che nasce dal progetto “Generazione Giovanisì. Creatività, innovazione, partecipazione” punta a promuovere e qualificare il ruolo dei giovani nell’associazionismo toscano, dare forza e ruolo a una generazione nuova perché sia capace di rinnovare la proposta del terzo settore, la sua capacità di radicamento sul territorio nonché di facilitare il ricambio generazionale all’interno delle organizzazioni.

“La grande partecipazione al bando conferma la vitalità del tessuto associativo del territorio, il crescente coinvolgimento dei giovani nel mondo del volontariato e la voglia di ripartenza del Terzo settore”, afferma Luigi Paccosi, presidente di Cesvot.

“Dopo il successo della prima edizione, abbiamo deciso di rinnovare il bando anche quest’anno perché crediamo sia necessario rendere i giovani protagonisti del cambiamento e del loro futuro, promuovendo percorsi di cittadinanza attiva: il dialogo tra generazioni può solo arricchire le associazioni e quindi le comunità a cui si rivolgono, facendo incontrare l’esperienza e nuove idee ed energie”.

“Giovanisì è sempre più riferimento per i giovani toscani che possono contare oltre alle opportunità di studio e lavoro su un bando che li rende protagonisti delle loro comunità sostenendo la realizzazione, nelle associazioni, delle loro idee”, afferma Bernard Dika, portavoce del presidente della Regione Toscana.

“Mi preme, prima di tutto, ringraziare Cesvot, che nel nostro territorio si fa sempre più motore di partecipazione e inclusione – sottolinea Leonardo Cialdi, assessore del Comune di Pistoia –. lo scambio tra il mondo del volontariato e i giovani è in continua crescita. E lo dimostra questo bando, che quest’anno ci mette al quarto posto a livello provinciale per quantità di progetti finanziati legati al terzo settore, che forniranno importanti opportunità alle nuove generazioni e che permetteranno loro di acquisire molte delle competenze trasversali necessarie in una società in continua evoluzione”.

“Abbiamo volentieri partecipato anche a questa edizione del Bando perché ha come obiettivo la promozione di forme di cittadinanza attiva dei giovani, che è un tema a noi molto caro. Mi preme sottolineare poi che si tratta anche di un intervento di sistema da parte delle Fondazioni toscane perché oltre alla nostra anche altre 10 fondazioni toscane hanno aderito. Questo ha consentito nel nostro territorio di finanziare quasi totalmente tutti i progetti che si sono presentati al Bando.

Questa è una forma importante di sostegno a tutto l’associazionismo del nostro territorio, una realtà importante che merita di essere sostenuta”, commenta Lorenzo Zogheri presidente Fondazione Caript.

Nove i progetti vincitori:

“Mobilità dolce della Piana”, ente capofila Circolo Legambiente Pistoia Aps, ente proponente Circolo Legambiente Quarrata Aps, partner Circolo Legambiente Prato Aps. Il progetto ha ottenuto un finanziamento di 5mila euro.

“Sound Factory”, ente capofila Circolo Arci Del Popolo del Bottegone, ente proponente Associazione Promocinema Aps, partner Art in The Park Aps e Bottegone Spazio Aperto Odv. Il progetto ha ottenuto un finanziamento di 5mila euro.

“GenerAzione Insieme”, ente capofila Croce Rossa Italiana-Comitato Di Piana Pistoiese Odv, ente proponente Associazione Carnevale Valenzatico. Il progetto ha ottenuto un finanziamento di 5mila euro.

“Noi con i giovani”, ente capofila Ceis associazione centro di solidarietà di Pistoia OdV, ente proponente ente Camposampiero Odv, partner Associazione Culturidea. Il progetto ha ottenuto un finanziamento di 5mila euro.

“Presenti nell’ambiente naturale e sociale”, ente capofila Liv Toscana – Lega internazionale vigilanza, enti gruppo proponente associazione Amici degli animali e associazione Cats onlus. Il progetto ha ottenuto un finanziamento di 5mila euro.

“Fermenti Festival”, ente capofila Arci Comitato Provinciale Di Pistoia Aps, enti gruppo proponente Arci Madiba Onlus e Arci Servizio Civile Pistoia Aps, partner Associazione Civile Circolo Ricreativo Del Popolo Del Nespolo Aps, Circolo Arci A.Gramsci Aps, Circolo Arci Agorà Aps, Circolo Arci Margine Coperta Aps, Circolo Arci Montale Aps, Circolo Arci Niccolò Puccini Capostrada, Circolo Ricreativo Arci San Felice. ll progetto ha ottenuto un finanziamento di 5mila euro.

“Valdinievole Informa”, ente capofila Auser Pieve a Nievole, enti gruppo proponente Auser Larciano Odv associazione Per invecchiamento attivo, Auser Monsummano Terme Aps Insieme, Auser Monsummano Terme Odv Associazione Per invecchiamento attivo, Auser Pescia Odv Associazione Per Invecchiamento Attivo, Auser Valdinievole Centro Odv Associazione Per Invecchiamento Attivo, partner Comune di Pieve a Nievole e Comune Monsummano Terme. ll progetto ha ottenuto un finanziamento di 5mila euro.

“Historica – terræ pistorienses”, ente capofila Compagnia Dell’Orso Aps, ente gruppo proponente Asd Incanto Liberty Aps Ets, Associazione Linea Gotica Pistoiese Aps, Associazione Per Lo Sviluppo Turistico di Torri, Associazione Pro Loco di Prataccio Aps, Associazione Pro Loco di Serravalle Pistoiese Aps, Associazione Pro Loco Larciano Aps, Associazione Rione Casina Rossa Aps, Filo Rosso – Il Ricamo Che Nasce Dal Cuore – Onlus, Irsa Istituto di ricerche storiche e archeologiche, Lega dei Rioni, partner Associazione culturale di ricerca storico-marziale “Compagnia d’Arme Sole e Acciaio”, associazione Nobiltà e contado di Pistoia, Comitato cittadino di Pistoia Ets, Gruppo di ballo storico L’Aura di Castellina. ll progetto ha ottenuto un finanziamento di 5mila euro.

“Insieme per affrontare la diversità”, ente capofila Auser Montale Odv Associazione per invecchiamento attivo, ente proponente Comitato Per I Gemellaggi di Montale Odv, partner Comune di Montale e Progetto Cometa per il sociale Aps. ll progetto ha ottenuto un finanziamento di 5mila euro.

[comune di pistoia]