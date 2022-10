DALLA REGIONE NUOVI INTERVENTI SUL PATRIMONIO FORESTALE

Un milione e centomila euro le risorse messe a disposizione per finanziare azioni sul territorio

FIRENZE. Ammontano a 1 milione e 100mila euro le risorse che la giunta regionale, su proposta della vicepresidente e assessora all’agroalimentare Stefania Saccardi, ha trasferito sui capitoli di Artea, l’agenzia regionale preposta ai pagamenti in agricoltura, per finanziare azioni sul territorio.

Tra queste, con 300mila euro, la realizzazione di interventi di ripristino e salvaguardia nell’area di Massarosa dopo il grande incendio della scorsa estate che ha distrutto 10 case e devastato oltre 800 ettari, anche se in realtà i lavori sono stati avviati già da un mese da parte delle Unioni dei Comuni Media Valle, Versilia e Lunigiana.

Sempre in tema di incendi, altri 158mila euro copriranno le maggiori spese sostenute dall’Unione dei Comuni nel corso dei diversi eventi di questa estate (come il vettovagliamento per gli operatori impegnati nell’azione di spegnimento, il noleggio delle macchine di movimento terra, etc).

Sono stati infine spostati sui capitoli operativi Artea circa 630mila euro provenienti dalle alienazioni di beni del Patrimonio agricolo forestale regionale e destinati, tramite il coordinamento di Ente Terre, ad interventi straordinari ed urgenti sul patrimonio.

[bini — toscana notizie]