DALL’EUROPA INGENTI RISORSE PER GLI OSPEDALI DI PESCIA E SAN MARCELLO

Il consigliere regionale Federica Fratoni: “Un risultato notevole per rendere più sicure le nostre strutture ospedaliere”

PISTOIA. “Verso un ospedale sicuro e sostenibile”. Così titola la linea di investimento finanziata dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, (PNRR) che contempla importanti interventi per la messa in sicurezza antisismica oggetto della delibera n. 760 approvata nei giorni scorsi dalla Giunta Regionale.

Un atto molto significativo anche per le strutture della provincia di Pistoia. In particolare sono previsti due progetti sul presidio ospedaliero “SS. Cosma e Damiano” per un importo complessivo di circa 9.000.000 di euro e un ulteriore adeguamento, per una cifra di 1.026.000, sull’ospedale “Filippo Pacini” di San Marcello Pistoiese.

“Un profondo grazie al Presidente Giani, all’assessore Bezzini e all’Azienda Usl Toscana Centro — ha dichiarato la consigliera regionale del Partito Democratico, Federica Fratoni — Questo atto dimostra l’attenzione per la nostra rete ospedaliera tutta e il valore che questa rappresenta per l’erogazione di servizi di cura di qualità sul nostro territorio.

Abbiamo sempre sostenuto che il nuovo ospedale San Jacopo non potrebbe assolvere di per sé a tutte le istanze, che invece in parte trovano risposta quotidianamente a Pescia e a San Marcello.

In entrambi, nei lunghi mesi di pandemia, si è comunque data continuità ai percorsi essenziali di cura, affiancando a questi l’assistenza dei malati covid. Veder arrivare le prime risorse dell’Europa su queste due realtà è davvero un motivo di grande soddisfazione e il modo migliore per ringraziare i tanti operatori sanitari che da tempo sono divenuti a ragione i nostri angeli custodi”.

