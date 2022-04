DANIELA MOROZZI CHIUDE LA STAGIONE TEATRALE IN SALA BANTI

Giovedì 21 aprile ore 21 lo spettacolo “Da consumarsi preferibilmente in equilibrio”

MONTEMURLO. Sono ancora disponibili i biglietti per lo spettacolo “Da consumarsi preferibilmente in equilibrio” di Daniela Morozzi, che giovedì 21 aprile ore 21 chiuderà la stagione di prosa al t eatro della Sala Banti a Montemurlo (piazza della Libertà).

Un monologo brillante a tratti commovente in cui Daniela Morozzi, insieme alla musica preziosa di Stefano Cocco Cantini, fa considerazioni semiserie che partono dai tortellini bolognesi al metabolismo lento, dalla nascita di un figlio all’importanza dei perché, dal rapporto con la paura all’elogio del pianto, dalla forza degli incontri alla ri-considerazione del tempo come bene comune.

Lo spettacolo, inizialmente in cartellone a gennaio, era stato rinviato a causa della pandemia e chiude adesso la stagione teatrale, promossa dal Comune di Montemurlo con Fondazione Toscana Spettacolo onlus.

Una divertente carrellata di “umane situazioni” fatte di piccoli e grandi dettagli quotidiani che appartengono ad ognuno di noi. Improvvisare è sempre stata l’arte di Morozzi, la cui carriera artistica nasce alla fine degli anni Ottanta con la Lega italiana di improvvisazione teatrale (Liit) di cui è stata direttrice artistica, ma la notorietà per il grande pubblico è arrivata con la televisione e l’interpretazione della poliziotta Vittoria Guerra in Distretto di polizia. Nel mezzo c’è anche il grande schermo, con tanta Toscana sullo sfondo: fra gli altri, Alessandro Benvenuti con Ritorno a casa Gori, Paolo Virzì con Ovosodo e Baci e abbracci. Sul palco della Sala Banti, la Morozzi sarà accompagnata dal musicista Stefano “Cocco” Cantini a suon di sax e pianoforte, in un sodalizio che lega i due artisti da oltre dieci anni. In sala si ride e si riflette, grazie all’ingrediente dell’ironia che scalda il pubblico e dà leggerezza ad argomenti trattati come il trascorrere del tempo.

BIGLIETTI – Servizio di prenotazione biglietti alla mail dedicata salabantiprosa@gmail.com. Informazioni telefoniche al numero 329 1958322 dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle 12,30. Il costo del biglietto intero è di 12 euro, ridotto 10 euro (per over 65, soci coop, iscritti al sistema bibliotecario pratese, possessori Carta dello spettatore FTS )

[comune di montemurlo]