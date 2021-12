danni. IL GIUDICE DEL LAVORO NEGA IL RISARCIMENTO AL FU COMANDANTE NESTI

Le vocende giudiziarie non si sono affatto concluse e si spostano, oltre che in appello, alla Corte dei Conti, dove sono pendenti i ricorsi presentati da Maurizio Ciottoli nel 2016 quando, la mattina del 7 luglio, l’assessor Trapélo ne mise al protocollo ben 5 tra i quali un paio interamente dedicati al fu comandante e ai problemi creati dal medesimo

AGLIANA. Nella battaglia legale avviata nel 2016 dal Nesti, sono da portare fuori alcuni aspetti fondamentali dimenticati dalla stampa organica.

Nesti ha annunciato che farà ricorso in appello: è un suo diritto. Come lo è stato – infaustamente – quando ha trascinato in appello i vari contendenti della controversa storia del suo comando, che richiamiamo, in ordine di grandezza:

1. Mauro Goduto, secondo classificato, ma in realtà primo, nonostante le decisioni della commissione presieduta dalla segretaria generale Rosanna Madrussan 2. Gabriele Maggini, secondo al bando per noleggio auto sul Comune nel 2003 3. Daniele Neri, agente vessato per questioni legate alla graduatoria e allo sviluppo di carriera 4. Emiliano Campanelli, stessa situazione 5. Lara Turelli, discriminata per gravidanza favorendo Sonia Caramelli che comunque aveva minore anzianità di servizio per esercitare la funzione di vicecomandante dei vigili 6. Nosh Mirashi, multato illegittimamente per un sacchetto di immondizia 7. e anche chi scrive che nel 2010 venne ingiustamente accusato di avere incendiato un cumulo di sterpaglie e dovette ricorrere al Giudice per avere giustizia ed esserne scagionato

Nella sua carriera – e questi non sono che alcuni esempi dei tanti, checché ne dica la procura della repubblica di Pistoia – Nesti ha dimostrato di essere un dirigente intransigente e ostinato, anche contro il buonsenso, a cercare la “sua” visione del mondo.

E non parliamo delle altre questioni, la principale delle quali è certamente la mancata attuazione di ordinanze per impedire la circolazione di autocarri sul cavalcavia di via Matteotti, sul quale argomento gli avvocati Lucarelli e Niccolai hanno avuto un bel rinterzo, causa le dichiarazioni s-confessorie di Giampaolo Pacini grazie al fatto che…. il mondo gira.

Questo, a prescindere dalla difesa che ne fa a spada tratta la procura di Pistoia, presso la quale il Nesti è stato anche Vpo (vice procuratore onorario: personaggio quindi noto a tutti e perciò stesso, forse non a torto incompatibile quanto a termini di processo e giudizio – neretto del direttore) è stato il Nesti ”ottimo Comandante” così indicato da Rino Fragai, che sui primi quattro episodi non ha esitato a introdurre – con la compiacenza di sindaci poco responsabili, come Paolo Magnanensi e Eleanna Ciampolini – ricorsi in appello, con esiti non negativi, ma addirittura nefasti, e non per lui, ma solo per le incolpevoli tasche dei cittadini/sudditi del comune di Agrùmia.

Sulla vicenda della lite con l’amministrazione sono state spese molte parole, anche nelle commissioni che già nel 2016 videro un ridicolo intervento dell’assessore Italo Fontana il quale si presentò con una polizza di copertura per sinistri da usarsi per l’eventuale risarcimento, ma che era stata stipulata nel 2006 – ci sembra – e che dunque non copriva certo i guai avallati dalla compagna Rosanna Madrussan nella commissione di selezione per il posto di Comandante, risalente al 1999.

L’uscita dell’assessore Fontana non venne contestata da nessuno dei presenti, ben consci che non avrebbero resistito in carica fino al momento della sentenza di Barracca, e che, dunque chiusero occhi, naso e orecchie: tanto paga sempre Pantalone, avrà detto la neo insediata assessorA Noligni…

Oggi il Nesti si ripresenta nel ruolo di martire, vittima di ingiustizia e persecuzioni diffamatorie giornalistiche.È successo nell’udienza del 30 novembre per voce dei suoi legali. Personalmente il Nesti annuncia appello alla sentenza del giudice del lavoro, perché nel frattempo, il Comune aveva stanziato – con delibere apposite – ben 230 mila euro di accantonamenti utili a poter affrontare eventuali provvisionali in sentenza; provvisionali che tutti si aspettavano in suo favore. Questo per evitare un doloroso impegno di risorse “fuori bilancio”, già dovuto ingoiare per il caso di Daniele Neri e altri.

L’accantonamento di risorse è stato fortunatamente inutile ed esse potranno essere svincolate a favore di altre attività, rimettendo anche in pace l’assessore Agnellone che, quando era un “lupo” (si parla dell’aprile 2019) giurava che al Nesti non avrebbe dato nemmeno un euro, impegnando l’amministrazione anche in un eventuale, disperato e traballante appello, stile già noto al Nesti stesso.

Oggi le questioni giudiziarie non si sono affatto concluse e si spostano alla Corte dei Conti, dove sono pendenti i ricorsi presentati dal Ciottoli nel 2016, quando la mattina del 7 luglio, accompagnato da chi scrive, ne presentò ben 5 tra i quali un paio interamente dedicati al fu comandante Nesti.

