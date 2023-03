Sabato 25 marzo alle 18 al ristopub Medieval su iniziativa de I Paperi Azzurri

PESCIA. Il giorno 25 marzo 2023, sabato, alle ore 18.00, a Pescia, presso il ristopub Medieval (piazzetta del Ducci, 9) i Paperi Azzurri presentano D’Annunzio e sua moglie. Dialogo dall’Aldilà.

L’evento, nello stile ormai consueto, è caratterizzato dall’azione scenica e dalla lettura a più voci.

D’Annunzio viene presentato sotto una luce inedita sulla base di notizie ricavate dall’epistolario oltre che da brani significativi della sua opera letteraria.

Nel corso di un immaginario dialogo fra il poeta e Maria Hardouin di Gallese, ambientato in un improbabile Aldilà (un Purgatorio?), il Poeta Vate si confessa di fronte alla donna da lui sposata in gioventù, la madre dei suoi figli e rimasta a lui legata per tutta la vita.

[elisabetta bordieri]