dante vivo. “LA MOSTRA DANTESCA IN CATTEDRALE”

Martedì 19 alle 17 nella biblioteca Forteguerriana ne parlerà Anna Agostini, responsabile della Biblioteca Fabroniana e dell’Archivio Capitolare

PISTOIA. Martedì 19 ottobre alle ore 17 nella biblioteca Forteguerriana Anna Agostini terrà un intervento dal titolo La mostra dantesca in Cattedrale, nell’ambito del ciclo di conferenze “Dante Vivo”.

Nell’aprile 1966, in chiusura delle celebrazioni ufficiali per il VII centenario della nascita di Dante e in contemporanea con un importante convegno sul Gotico a Pistoia, venne allestita una mostra dantesca nella Cattedrale. Nel suggestivo scenario della Cappella di San Jacopo, dove si conserva il più prezioso dei tesori di quella che l’Alighieri stesso definì “sacrestia de’ belli arredi”, furono esposti preziosi volumi e documenti provenienti dagli archivi e biblioteche pistoiesi.

Anna Agostini è responsabile della Biblioteca Fabroniana e dell’Archivio Capitolare di Pistoia, dove oltre all’inventariazione e catalogazione fondi antichi e moderni cura eventi di divulgazione e promozione del patrimonio artistico e librario. È autore di volumi e saggi che hanno per oggetto collezioni d’arte e documentarie, ricerche sui fondi manoscritti del XVII secolo, studi genealogici, la storia della Toscana medicea e in particolare la storia dell’Ordine di Santo Stefano.

Per l’accesso alla biblioteca è necessario esibire il Green pass, secondo le norme vigenti in materia di contenimento da Covid-19. Le disposizioni non si applicano ai bambini di età inferiore ai 12 anni e ai soggetti con certificazione medica specifica.

Per ulteriori informazioni, scrivere all’indirizzo forteguerriana@comune.pistoia.it o telefonare allo 0573 371452 negli orari di apertura della biblioteca.

